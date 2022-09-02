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Показываю, что можно унести с фермерского рынка «Всё своё» по субботам

Кокобай
13 часов назад
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Только раз в неделю по субботам с 11:00 до 15:00 на территорию «Лидбир Двора» со всей Беларуси съезжаются фермеры. А это значит, что домой можно унести грунтовые помидоры, вкуснейшее сало, индюшачьи колбаски, копчёную рыбу, кучу разных сыров, свежий хлеб, хмельной квас живого брожения и ещё капец много чего всего. Свой рынок назвали «Всё своё», что вполне логично. Цены местами, как в магазине, не скажу что прям дёшево, но и не по цене полёта Спэйс Икс.

Приходить лучше как можно раньше, т.к. всё имеет свойство быстро заканчиваться. Рынок в 6 минутах от станции метро Якуба Коласа. Машину можно поставить на платной парковке за 2byn в час.

Подготовил для вас фотоотчёт, крайне рекомендую ленту копчёных рёбер за около 12byn, сушёные помидоры в травах, леща с «Коптилки» и мясные джерки из домашней индюшки. За один поход трачу около 60byn: рёбра, голубика, помидоры, хлеб, колбаски, мясные закуски, пару видов сыров.

Заметил, чем старше становлюсь, тем больше тянет к фермерским продуктам и жизни за городом. Ставьте будильник на 9 утра, чтобы 3 сентября перевернуть календарь на рынке. Не пожалеете!

Адрес: г. Минск, ул. Кульман, 1/8

Телефон: +375(29) 147-97-77

Время: 11:00 — 15:00

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8 Комментарий
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Дмитрий
Дмитрий
12 часов назад

Советую попробовать:
1. Десерты у ICE- Скрынка
2. Хлеб и печенье у Божьей Коровки
3. Вяленое мясо
4. Сыр
5. Творог для сырников

После продуктов с рынка сложно будет воспринимать магазинные

6
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Максим
Максим
8 часов назад
Ответить на  Дмитрий

Мои фавориты: айс-скрынка, душевный, коптилка, натуралочка, гудфуд. Начинать нужно с них.

3
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Ксения ЎсёСваё
Ксения ЎсёСваё
12 часов назад

Спасибо за обзор! Всех очень ждём к нам) приходите знакомиться и дегустировать)

3
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Мурка
Мурка
7 часов назад

Зачем пи**еть что покупаешь такой мясной список за 60byn, цены там определённо повыше

2
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Жанна
Жанна
8 часов назад

Ice-скрынка! Такие десерты, невероятно вкусные! Рекомендую, постоянно заказываем, любимое лакомство сыночка!!! Молодцы, ребята, желаем процветания вашего успешного семейного дела!

1
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Ice_скрынка
Ice_скрынка
3 часов назад

Спасибо за ваши отзывы, нам очень приятно, команду Коко.бай приглашаем на тест мороженого и десертов!

0
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Мурка
Мурка
7 часов назад

Есть смысл всегда брать визитки того, что понравилось, список продавцов изменяется от недели к неделе(

0
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Сергей
Сергей
9 часов назад

Парковка по выходным бесплатная. Модно поставить авто на кульман, ближе к Коласа, как правило всегда есть места.

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