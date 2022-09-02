Показываю, что можно унести с фермерского рынка «Всё своё» по субботам

Только раз в неделю по субботам с 11:00 до 15:00 на территорию «Лидбир Двора» со всей Беларуси съезжаются фермеры. А это значит, что домой можно унести грунтовые помидоры, вкуснейшее сало, индюшачьи колбаски, копчёную рыбу, кучу разных сыров, свежий хлеб, хмельной квас живого брожения и ещё капец много чего всего. Свой рынок назвали «Всё своё», что вполне логично. Цены местами, как в магазине, не скажу что прям дёшево, но и не по цене полёта Спэйс Икс.

Приходить лучше как можно раньше, т.к. всё имеет свойство быстро заканчиваться. Рынок в 6 минутах от станции метро Якуба Коласа. Машину можно поставить на платной парковке за 2byn в час.

Подготовил для вас фотоотчёт, крайне рекомендую ленту копчёных рёбер за около 12byn, сушёные помидоры в травах, леща с «Коптилки» и мясные джерки из домашней индюшки. За один поход трачу около 60byn: рёбра, голубика, помидоры, хлеб, колбаски, мясные закуски, пару видов сыров.

Заметил, чем старше становлюсь, тем больше тянет к фермерским продуктам и жизни за городом. Ставьте будильник на 9 утра, чтобы 3 сентября перевернуть календарь на рынке. Не пожалеете!