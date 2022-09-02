Показываю, что можно унести с фермерского рынка «Всё своё» по субботам

Только раз в неделю по субботам с 11:00 до 15:00 на территорию «Лидбир Двора» со всей Беларуси съезжаются фермеры. А это значит, что домой можно унести грунтовые помидоры, вкуснейшее сало, индюшачьи колбаски, копчёную рыбу, кучу разных сыров, свежий хлеб, хмельной квас живого брожения и ещё капец много чего всего. Свой рынок назвали «Всё своё», что вполне логично. Цены местами, как в магазине, не скажу что прям дёшево, но и не по цене полёта Спэйс Икс.
Приходить лучше как можно раньше, т.к. всё имеет свойство быстро заканчиваться. Рынок в 6 минутах от станции метро Якуба Коласа. Машину можно поставить на платной парковке за 2byn в час.
Подготовил для вас фотоотчёт, крайне рекомендую ленту копчёных рёбер за около 12byn, сушёные помидоры в травах, леща с «Коптилки» и мясные джерки из домашней индюшки. За один поход трачу около 60byn: рёбра, голубика, помидоры, хлеб, колбаски, мясные закуски, пару видов сыров.
Заметил, чем старше становлюсь, тем больше тянет к фермерским продуктам и жизни за городом. Ставьте будильник на 9 утра, чтобы 3 сентября перевернуть календарь на рынке. Не пожалеете!
Адрес: г. Минск, ул. Кульман, 1/8
Телефон: +375(29) 147-97-77
Время: 11:00 — 15:00
Советую попробовать:
1. Десерты у ICE- Скрынка
2. Хлеб и печенье у Божьей Коровки
3. Вяленое мясо
4. Сыр
5. Творог для сырников
После продуктов с рынка сложно будет воспринимать магазинные
Мои фавориты: айс-скрынка, душевный, коптилка, натуралочка, гудфуд. Начинать нужно с них.
Спасибо за обзор! Всех очень ждём к нам) приходите знакомиться и дегустировать)
Зачем пи**еть что покупаешь такой мясной список за 60byn, цены там определённо повыше
Ice-скрынка! Такие десерты, невероятно вкусные! Рекомендую, постоянно заказываем, любимое лакомство сыночка!!! Молодцы, ребята, желаем процветания вашего успешного семейного дела!
Спасибо за ваши отзывы, нам очень приятно, команду Коко.бай приглашаем на тест мороженого и десертов!
Есть смысл всегда брать визитки того, что понравилось, список продавцов изменяется от недели к неделе(
Парковка по выходным бесплатная. Модно поставить авто на кульман, ближе к Коласа, как правило всегда есть места.