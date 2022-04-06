На действительно легендарном месте открыли двухуровневую кофейню семьи «Зерно». Тестим завтраки!

Совсем недавно они заколотили окна в крайне неудачной кофейне, на мой взгляд, четыре с половиной диоптрии близорукости. И направили денежные потоки в помещение легендарного, вечно пьяного кафе «Оливье», где раньше был диско-бар «X-Ray». Ох, сколько же там было выпито Лонг-Айлендов под пельмени их ручной лепки. Поностальгировали и хватит, кофейни «Зерно» на Ленина убыло, а на Интернациональной в тихом дворике прибыло.

Все прекрасно осведомлены, что у них недёшево, поэтому внутри сети сформировалась своя целёвка, готовая залипать с американо по 5byn. Предпоследняя их кофейня в бабушкиной квартире на Киселёва, 23 получилась уютно ламповой — обязательно навестите.

Помню, они варили первый капучино, когда я ещё пугачи в асфальт кидал. Относительно недавно в меню появились скромные завтраки, и новая кофейня не исключение. Сейчас всё покажу.

АТМОСФЕРА

Описать можно всего лишь одной фразой — скромно, но со вкусом! Нежно розовые тона, большие окна запускают солнце, удобная мебель, большая посадка и второй ярус для тихого фриланса. Сразу видно, что работал профессионал. Вчерашняя кофейня «Майлаверберри» чересчур пёстрая.

Гармонично вписались монстеры с живыми пальмами, минимализм в декоре, высокие потолки создают атмосферу свободы, в таких помещениях даже дышится легче. На 9 кокобаев!

ЧТО ГОТОВЯТ

Свежая выпечка — это раз! С самого утра на прилавке выложены яблочные галеты по 9byn, эконом сдоба — запутанные булки с корицей по 5byn, четыре вида шу из заварного теста по 9,50byn. В чеке их назовут сертификатами. Мысли вслух: а что, если в память о старом, добром кафе «Оливье» ввести в меню салат, хотя бы намазанным на поджаренный тост.

Милейший персонал принял заказ, игра закончилась, не успев начаться. С завтраком от шефа решил не рисковать, мало ли он работал в чебуречной. Хотя, это не худший вариант на сегодня.

А теперь по порядку. Литл капучино практически идеальный, минус 6byn. Затем вынесли взбитый со специями авокадо за 12byn, намазанный на толстый кусок зернового хлеба с творожным сыром. Всё бы ничего, если бы не температура замороженной курицы, проще говоря, зубы сводит от холода. Как посленовогодний бутик из холодильника. Так явно не должно быть, следующий!

А вот классическое сочетание продуктов на завтрак, так любимое американцами: пышная вафля с, надеюсь, кленовым сиропом, хрустящим беконом и одной глазуньей. Вкусно, а за 11byn и вполне справедливо, но мало. Ну не жалейте вы тесто на вафлю, пускай гость уйдёт сытым.

Дуэтом вынесли кубинский сЕндвич за 19,50byn и нетрадиционную шакшуку за 18byn. В феврале 2022 охотился на Кубе, таких сэндвичей не видел, это прям роскошь на грани разорения. Хрустящий хлеб, нежнейший сыр, маринованный огурчик, а внутри тонко нарезанный окорок с лёгким ароматом дымка в каком-то вкуснейшем соусе. На 8 кокобаев, хочу его ещё раз!

Шакшука у них сомнительная, ладно колбаски, пускай бекон, вся запеклась, её мало, но почему такая сладкая, не острая, с совершенно сомнительными для неё специями. Акела промахнулся!

ИТОГО: потенциал у кухни есть, просто на вкус, цены и шакшуку у всех фломастеры разные.

СЛАДОСТИ

Оба десерта хороши, если бы только не по 9byn. Жирненькая печенька с яблоком прямо в душу.

Тезисами и по делу: стилёво, вкусно, пускай и недёшево. Пустым стоять не будет, а вот пекарь «Поль» должен слегка заволноваться, цены-то у них плюс-минус одинаковые. Рекомендую!

Оценка кофейни «Зерно»: 7 кокобаев