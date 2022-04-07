Какие форматы будут популярны в 2022 году. Бранч за 15byn в кафе «Олимп» при универмаге «ЦУМ»

Как писал ранее, общепит разделится на три лагеря. Недорогие кафе, хинкальни и фастфуд на акциях, те, кто годами любил гостя и собрал свою аудиторию. По другую сторону баррикад — лухари дорогие рестораны, богатым всё равно нужно где-то сладко пить. Сегодня мы на завтраке, плавно переходящем в обед с линии раздачи кафе «Олимп». Но, как по мне, это всё-таки столовая со своим баром. Забегая вперёд, таких цен давно не наблюдал.

Чтобы её найти, нужно подняться на второй этаж любым удобным вам способом. Лучше это делать со стороны метро Якуба Коласа. Дальше поворачиваем направо и идём на запах котлет.

Пост милиции — вкусный обед, горячий кофе, свежая выпечка. Шутка, дверью не ошибитесь.

Удобный режим работы с 9 утра, у входа расположены умывальники. Достаточно цивилизованно.

Как и во всех столовых, помещение наполнено ароматами коммунальной квартиры. Старые деревянные столы, металлические стулья, модные салфетницы, блатные места для персонала. Гардероб расставлен вдоль стен, посередине конвейер — классика столового жанра.

ЧТО НАГОТОВИЛИ

Понятное дело, сырников из рикотты, каш на кокосовом молоке и Бенедикта с лососем сегодня не было, собственно, как и десять лет тому назад. На выбор классика ГОСТов: десять видов холодных закусок, два супа, много горячего и своя выпечка. Ассортимент радует глаз, всё очень дёшево, а самое дорогое в меню — филе хека с помидором под сыром за 5,93byn. Из блюд «Щадящего питания», реально так называется раздел, пудинг из творога со сметаной — 4byn.

Персонал кафе, как сурикаты — возбудились при виде фотосъёмки, но выдержали. Молодцы!

За два подноса еды с рыбой, курицей, печенью, супами и салатами — 32,54byn, у голода глаза велики. Тефтельки берите куриные, рыбные со вкусом речного карпа. В остальном, всё как у всех.

Надо запретить толочь пюре на воде, это же не клуб худеющих, а столовая с нормальной едой.

Общественные столовые, которые я рекомендую, можно найти в Кокоботе, там же и обзоры.

БУТЕРБРОДНЫЙ БАР

Для тех, кто спешит, есть пирожно-бутербродный бар. Хлеб с сервелатом и огурцом — 0,80byn, похожую на кекс смаженку подогреют за 1,45byn. Чаще у них берут коньяк, а вон глинтвейн в вазе, но скорей всего уже сангрия. Кроме этого домой можно захватить пиццу за 7byn.

Тезисами и по делу: что ж, добротная столовая, еда и еда, чистенько, полноценный обед можно собрать до 8byn. Частенько здесь питался, работая давным-давно на «Белваре».

Оценка кафе «Олимп»: 7 кокобаев