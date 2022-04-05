Клубничных дел кондитеры открыли инстаграмную кофейню «Майлаверберри» на два яруса. Прибыл посмотреть

Да-да, очередная, наверное, четырнадцатая в этом социально доступном жилом районе. Почему все открывают именно кофейни? Да потому что универсально, и не нужно искать того, кто будет придумывать еду. В «Минск Мире» нормально поесть можно в «Маунтин», при «Кофейном Посольстве» и в «Нео Бистро». Не так давно появились ещё две подозрительных шаурмячных. Одна вместо кофейни в вентшахте, вторая на кладбище франшизы «Палки-Скалки».
Маленький уютный частный бизнес, их вы можете знать по реально годным букетам из клубники в бельгийском шоколаде. Сам пару раз заказывал, когда неожиданно накатывала депрессия.
Не тупо очередная кофейня, а с кондитерским уклоном. Сразу желаю отметить, как грамотно они подошли к высоким потолкам, надстроив гнездо. Стало больше посадки не в ущерб атмосфере.
ЧТО ВНУТРИ
Под вывеской компактное помещение на два яруса с окнами до потолка, зеркала, красивая мебель и слишком уж крутая лестница, будьте аккуратны. По оформлению, как дом сказочного единорога, всё такое розовое ми-ми-ми. Детям и ванильным барышням очень понравится.
Учтите, на втором этаже при полной посадке случится эффект сауны, запредельная духота.
Ход конём — специально повесили качели для фоточек. Вижу, что старались стать супер френдли.
Имеется вопрос, типа серых салфеток, как в вагоне-ресторане БЖД, ещё и в кофейном стаканчике. Но эту мелочь списал на открытие в не самое спокойное время. По пёстрому интерьеру напоминает кофейню «Пионы». Много розового и отражающего, но глаз не напрягает. Годно!
ЧЕМ КОРМЯТ
Так как в меню только завтраки, их готовят весь день. Цены средние по району, от 6byn за овсяную кашу с мёдом и орехами до 19byn за межконтинентальный завтрак со всем подряд. Кроме этого, самодельные десерты и та самая клубника из букетов. Не знаю, где они её закупают или выращивают, но она реально спелая, как будто только с бабушкиной грядки. За одну — 4byn.
С ценами на напитки чутка перестарались, хотя к милкшейкам по 10byn почти все привыкли.
Маленький капучино — 5,50byn. Всё хорошо, мягкая горечь, молоко превратили в плотную пенку.
ВАЖНО! К гадалке не ходи, пару недель будет не занять диванчик, поэтому ниже оставляю телефон. Звоните заранее, чтобы не разочаровываться, стоя перед забитым залом.
ЗАВТРАКИ
В этот же день, только вечером, провёл повторный тест, утром кухня сопротивлялась. Завтраки какой-то набор продуктов, им ещё нужно тренироваться на котиках. Только что сытно.
Всё обильно залито соусами и шоколадом, вафля сладкая даже в Бенедикте с лососем. WTF?
Тезисами и по делу: красиво, десерты вкусные. Кондитеры неплохо приподняли планку здешним кафетериям, вангую, скоро их тут станет намного меньше. В общем и целом — годно!
Оценка кофейни «Майлаверберри»: 7 кокобаев
Адрес: г. Минск, пр. Мира, 1
Телефон: +375(33) 317-20-85
Время работы: 09:00 — 21:00
Заказала вафли с мороженным и клубникой. Всё было очень сладко..слишком… Подруга взяла вафли с лососем и тоже сладкие вафли были… Готовили заказ очень долго…постоянно путали какую еду за какие столики нести…у них пока программа в компе не работает)
Внезапно что то спалили и ужасный запах на всю кофейню был. Духота жуткая на втором этаже…
Они очень стараются но косяков пока много)
Первый опыт, поэтому можно простить)
Закупают на Таборах)
Реально? Я там часто бываю, на днях куплю клубнику
Это привозная, не белорусская, ещё не сезон) а у них доставки точно не от туда, свои поставщики
Выглядит мило, для инстаграмных фоточек. Правда, от количества кофеен уже тОшно.
[…] видно, что работал профессионал. Вчерашняя кофейня «Майлаверберри» чересчур […]
На контрасте с горным кафе по соседству-какая-то цыганщина,чес-слово
Нереально красивая и уютная кофейня, интерьер сказка и клубничка в шоколаде с кофе…..ммммм…космос! Молодцы, нехватало такого места в минскмире. Дальше больше! Браво!
Я горжусь за ребят! Знаю их путь и , извините, в таком возрасте( 22-24 года) открыть кондитерскую- это масштабно, имея филиал в другом городе. Косячки исправят, а я получила удовольствие побывав у них) радует, что открылись в моем районе, завтраки достойные. Удачи вам, ребята!