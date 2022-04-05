Клубничных дел кондитеры открыли инстаграмную кофейню «Майлаверберри» на два яруса. Прибыл посмотреть

Да-да, очередная, наверное, четырнадцатая в этом социально доступном жилом районе. Почему все открывают именно кофейни? Да потому что универсально, и не нужно искать того, кто будет придумывать еду. В «Минск Мире» нормально поесть можно в «Маунтин», при «Кофейном Посольстве» и в «Нео Бистро». Не так давно появились ещё две подозрительных шаурмячных. Одна вместо кофейни в вентшахте, вторая на кладбище франшизы «Палки-Скалки».

Маленький уютный частный бизнес, их вы можете знать по реально годным букетам из клубники в бельгийском шоколаде. Сам пару раз заказывал, когда неожиданно накатывала депрессия.

Не тупо очередная кофейня, а с кондитерским уклоном. Сразу желаю отметить, как грамотно они подошли к высоким потолкам, надстроив гнездо. Стало больше посадки не в ущерб атмосфере.

ЧТО ВНУТРИ

Под вывеской компактное помещение на два яруса с окнами до потолка, зеркала, красивая мебель и слишком уж крутая лестница, будьте аккуратны. По оформлению, как дом сказочного единорога, всё такое розовое ми-ми-ми. Детям и ванильным барышням очень понравится.

Учтите, на втором этаже при полной посадке случится эффект сауны, запредельная духота.

Ход конём — специально повесили качели для фоточек. Вижу, что старались стать супер френдли.

Имеется вопрос, типа серых салфеток, как в вагоне-ресторане БЖД, ещё и в кофейном стаканчике. Но эту мелочь списал на открытие в не самое спокойное время. По пёстрому интерьеру напоминает кофейню «Пионы». Много розового и отражающего, но глаз не напрягает. Годно!

ЧЕМ КОРМЯТ

Так как в меню только завтраки, их готовят весь день. Цены средние по району, от 6byn за овсяную кашу с мёдом и орехами до 19byn за межконтинентальный завтрак со всем подряд. Кроме этого, самодельные десерты и та самая клубника из букетов. Не знаю, где они её закупают или выращивают, но она реально спелая, как будто только с бабушкиной грядки. За одну — 4byn.

С ценами на напитки чутка перестарались, хотя к милкшейкам по 10byn почти все привыкли.

Маленький капучино — 5,50byn. Всё хорошо, мягкая горечь, молоко превратили в плотную пенку.

ВАЖНО! К гадалке не ходи, пару недель будет не занять диванчик, поэтому ниже оставляю телефон. Звоните заранее, чтобы не разочаровываться, стоя перед забитым залом.

ЗАВТРАКИ

В этот же день, только вечером, провёл повторный тест, утром кухня сопротивлялась. Завтраки какой-то набор продуктов, им ещё нужно тренироваться на котиках. Только что сытно.

Всё обильно залито соусами и шоколадом, вафля сладкая даже в Бенедикте с лососем. WTF?

Панкейки — 12byn

Вафли с мороженым — 8,50byn

Большой завтрак — 19byn

Яйца с лососем — 16 byn

Клубничный латте — 10,50byn

Тезисами и по делу: красиво, десерты вкусные. Кондитеры неплохо приподняли планку здешним кафетериям, вангую, скоро их тут станет намного меньше. В общем и целом — годно!

Оценка кофейни «Майлаверберри»: 7 кокобаев