Три кофейни, в которые стоит сходить: на завтраки в «Блюр», за десертами в «Духовку» и за круассанами в «Лён»

Прямо сейчас покажу заведения, которые по ленивой причине своевременно не попали в блог, но точно заслуживают внимания. Речь пойдёт о молодёжной кофейне с лососевым Бенедиктом за 13byn на завтрак, уютной домашней кофейне с авторским подходом к десертам, и вишенкой на торте будет пекарня с лучшими круассанами и лимонными неползающими улитками. Собрал для вас самое интересное, чтобы не тратить своё и ваше время. Берите на вооружение.

Слишком много кофеен развелось последнее время, закрывается примерно половина новых.

1. Блюр | пр. Независимости, 34

Что на этом месте только не открывалось, всё было еле тёплым, безжизненным, никому не нужным. Очередная же кофейня хороша по интерьеру, душная без нормальной вытяжки, с открытия набили руку на завтраках. Готовить начинают с 9 утра и до окончания рабочего дня.

Ко входу в подъезд и кофейню ведут к херам разбитые ступеньки, давно могли скинуться и починить их, чтобы гости ноги не сломали. Про пандус для мам вообще молчу, его тупо нет.

Цены на завтраки пока антикризисные. Скрэмбл не получился, вяленых томатов нет, а круассаны с «Бро Бэйкери» ещё не привезли. Три дня подряд попадают в Бенедикт, с лососем и огурцом за 13byn не хуже, чем с ветчиной и жареными грибами за эти же деньги. Идеальный пашот растекается тёплым желтком, голландский соус густой, с лёгкой кислинкой. На 8 кокобаев!

Бенедикт — 13byn

Под натёртым сыром идеально сваренная перловка с жареными грибами и трюфельной пастой — 11byn. Пышные сырники рядом с карамельным муссом и вишневым вареньем — 10byn. Топчик!

Перлотто — 11byn

Сырники — 10byn

ВАЖНО: на смене вижу два человека, если на завтрак будет полная посадка, то они лягут!

Капучино — 5byn на 8 кокобаев

2. Духовка | ул. Е. Полоцкой, 5

Видимо, во Фрунзенском районе никуда не спешат, поэтому кофейный день начинается с 10 утра. Заведение уютного домашнего формата находится на цокольном этаже, но благодаря мудрому архитектурному решению есть доступ солнцу. Эстетичная деревянная мебель, смачно пахнет выпечкой, молодой корги, виляя хвостиком, пытается выяснить, кто тут пришёл.

Капучино сварен на хорошо, опаленный баскский чизкейк настолько кремообразный, что просто тает во рту. Бублик муссовый с бобами тонка и смородиной на фаната бобов тонка. Молодцы!

Чизкейк — 7byn

Бобы тонка — 7byn

Капучино — 4byn на 7 кокобаев

3. Лён | ул. Раковская, 25/1

А этих весёлых пекарей я помню ещё с 2019 года, когда они только начинали свой путь в каморке здания «Управления по образованию». Теперь их круассаны и хлеб раскупают все заведения, а они взяли и открыли свою кофейню, на надеюсь скоро, пешеходной Раковской, рядом с «Клаус».

Для оценки отвёз независимому эксперту одну чиабатту, одну улитку и круассан с фундуком.