Где у нас готовят азиатский бабл ти. Секретные китайские чайные и фудкорты

Бабл ти – это азиатский напиток на разных чаях, может быть ледяным, горячим, фруктовым и даже сырным. Как и гонконгские вафли, в Минске они тоже не выстрелили. Если бы не китайские гости столицы и молодые тиктокеры, то на бабл ти можно смело ставить крест, особенно с приходом холодов. Останавливающий фактор во всех этих чаях – это цена. На минуточку, в среднем 8р за 500мл.

Прозвучит иронично, но на двухмиллионный город всего четыре чайных бара, если найдёте ещё – сигнализируйте. Не знаю, как у вас, но для меня это очередное инстаграмное баловство с вылавливанием толстой трубочкой со дна стакана лопающихся во рту желатиновых шариков. Берите хотя бы на зелёном чае, тогда знатно бодрит.

«Ти энд Милк » | ул. Интернациональная, 15

Секретная чайная находится напротив «Первой Эклерной», вход там, где оптика. Под еле заметной вывеской вверх по ступенькам скрывается небольшое помещение домашней чайной. Никогда не пробовал сырный на чае Улун. За 9,50р выдают симпатичный стакан в 500мл. С такими ценами получается китайский «Старбакс ».

Чай действительно качественный, мягкий Улун, слегка сладковатый, кубики льда отдают холод, а сверху в три пальца взбитый плотный крем, похожий на творожный сырок, но без яркого аромата. Смысла мало, дорогой чай из самовара! После в этот же стакан залил 500мл воды, китайцы берут деньги за размер стакана, как «KFC».

У азиатов сам зелёный чай насыщенный, не такой как у всех баблтишников, сложно объяснить, он как живой.

Оценка: 7 кокобаев

«Формоса » | ТРЦ «Галерея Минск»

Частенько к ним захаживаю, сегодня встретили прямым в лоб: «Почему вы про нас рекламу не делаете?», как чуяли. В меню перебор различных сочетаний, топпингов, шариков, сиропов и соусов. Рекомендую просто сказать, что ждёте от напитка. У меня сегодня сладкая мята с молоком за 9,50р. Минус: бумажная трубка быстро размокает во время сосания. Процесс вылавливания шариков со дна крайне увлекает, будьте аккуратны, так и подсесть можно.

Перед подачей напиток трясут в специальном роботе-шейкере до наполнения пузырьками воздуха, потом запаивают плёнкой. Удобно брать домой, а как приятно с размаха протыкать её заточенной трубкой.

Сетевое: бабл бар в ТРЦ «Дана Молл », «Тринити. Гродно », «Олд Сити. Гродно », «Секрет. Гомель».

Оценка: 8 кокобаев

«Хоми Дринк » | ул. Кальварийская, 16

Баблтишная на первом этаже ЖК «Парус », где Ваня Дайкин теплом торгует. И речь не про тело. Небольшое помещение кафе, совмещённое с магазином, меню на китайском. Работают с 12:00 до 21:00, но не сегодня. Лентяи.

Оценка: без кокобаев

«Лотус » | ТРЦ «Грин Сити»

Островок находится под фудкортом. Ничего нового, как и все выезжают на новых вкусах, ведь цены у всех одинаковые. Искать чаи дешевле нет смысла, как и ехать специально за ними. Заваривать умеют, вкусно.

Запечатанный в стакане Браун Шуга размером М стоит 5р. На вкус, как Сникерс, можно меньше сладости.

Оценка: 7 кокобаев

ВЫВОД: за бабл ти прогуляться стоит для расширения кругозора. Начните с холодного зелёного чая не больше 500мл, может даже молочного, но чтобы обязательно с лопающимися шариками.