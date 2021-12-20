Пирожок с маринованным огурцом из «Холодной Лягушки». Хотите пощекотать рецепторы?

Когда в меня таргетнула их реклама, первое, что пришло на ум, это какой-то пранк. Ведь кто в здравом уме будет засовывать в булку целиком средних размеров маринованный огурец? Рюмка водки должна быть бонусом. Странная еда, странное название, странный дизайн. Решение протестить «Холодную Лягушку» принял незамедлительно, душа истосковалась по всякой паранормальной еде.
Точка находится сбоку от фудкорта на третьем этаже ТЦ «Палаццо». На удивление, в это воскресенье людей было столько, что сесть можно только на корточки.
Что могут: засовывают сладкий маринованный огурец за 2,90р, с морковкой по-корейски – 3,70р, маринованный лосось с творожным сыр – 6,30р, сыра фета с перцем – 3,70р. Есть ещё пончики со сладкими начинками. Булочки пекут сами из дрожжевого теста, затем насаживают на импровизированный кол, который не даёт им остыть.
Булочка воздушная, но непонятно, зачем её посыпали сахаром. Из всех начинок самый топ – это сочный огурец, не думал, что это напишу. Я трезвый, честно.
Тезисами и по делу: самый короткий обзор, но я не мог пройти мимо новых извращений. Выжить с таким продуктом практически нереально, поэтому поспешите. Поверьте старику, один раз затестить стоит, берите огурец в булке.
Оценка точки «Холодная Лягушка»: 6 кокобаев
Адрес: г. Минск, ул. Тимирязева, 74А
Телефон: +375(29) 000-00-00
Время работы: 10:00 – 22:00
Это точка от создателей Репаблика? У них в аккаунте месяца два назад был пост про этот колд фон и видео,как готовят где-то на кухне и огурец с обычной банки )) сейчас того поста нет , есть недельной давности, что колд фрог уже в Беларуси
Хочется посмотреть в глаза тому, кто создал этот портал в ад
Без перчаток что ли булку насаживает?!
Фот это прям нарушение всех санитарных норм!!!
вроде как да, без перчаток работают) Так сказать ближе к продукту)
что сподвигло создателей этой точки класть в булку ТОЛЬКО огурец. Ну ок, если это датский хот-дог, огурчики там уместны, а в этом случае?
Не вытянут на фуд-корте
Почему выглядит как пробитое дно?
А потому что так это и есть)))
Жду ваших комментариев
Сейчас тут начнётся Холивар дорогой Кокобатюшка
Опять)