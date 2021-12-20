Пирожок с маринованным огурцом из «Холодной Лягушки». Хотите пощекотать рецепторы?

Когда в меня таргетнула их реклама, первое, что пришло на ум, это какой-то пранк. Ведь кто в здравом уме будет засовывать в булку целиком средних размеров маринованный огурец? Рюмка водки должна быть бонусом. Странная еда, странное название, странный дизайн. Решение протестить «Холодную Лягушку» принял незамедлительно, душа истосковалась по всякой паранормальной еде.

Точка находится сбоку от фудкорта на третьем этаже ТЦ «Палаццо». На удивление, в это воскресенье людей было столько, что сесть можно только на корточки.

Что могут: засовывают сладкий маринованный огурец за 2,90р, с морковкой по-корейски – 3,70р, маринованный лосось с творожным сыр – 6,30р, сыра фета с перцем – 3,70р. Есть ещё пончики со сладкими начинками. Булочки пекут сами из дрожжевого теста, затем насаживают на импровизированный кол, который не даёт им остыть.

Булочка воздушная, но непонятно, зачем её посыпали сахаром. Из всех начинок самый топ – это сочный огурец, не думал, что это напишу. Я трезвый, честно.

Тезисами и по делу: самый короткий обзор, но я не мог пройти мимо новых извращений. Выжить с таким продуктом практически нереально, поэтому поспешите. Поверьте старику, один раз затестить стоит, берите огурец в булке.

Оценка точки «Холодная Лягушка»: 6 кокобаев