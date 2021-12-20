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Пирожок с маринованным огурцом из «Холодной Лягушки». Хотите пощекотать рецепторы?

отКокобай
20 декабря, 2021
5,6K просмотров
12 комментариев
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Когда в меня таргетнула их реклама, первое, что пришло на ум, это какой-то пранк. Ведь кто в здравом уме будет засовывать в булку целиком средних размеров маринованный огурец? Рюмка водки должна быть бонусом. Странная еда, странное название, странный дизайн. Решение протестить «Холодную Лягушку» принял незамедлительно, душа истосковалась по всякой паранормальной еде.

Точка находится сбоку от фудкорта на третьем этаже ТЦ «Палаццо». На удивление, в это воскресенье людей было столько, что сесть можно только на корточки.

Что могут: засовывают сладкий маринованный огурец за 2,90р, с морковкой по-корейски – 3,70р, маринованный лосось с творожным сыр – 6,30р, сыра фета с перцем – 3,70р. Есть ещё пончики со сладкими начинками. Булочки пекут сами из дрожжевого теста, затем насаживают на импровизированный кол, который не даёт им остыть.

Булочка воздушная, но непонятно, зачем её посыпали сахаром. Из всех начинок самый топ – это сочный огурец, не думал, что это напишу. Я трезвый, честно.

Тезисами и по делу: самый короткий обзор, но я не мог пройти мимо новых извращений. Выжить с таким продуктом практически нереально, поэтому поспешите. Поверьте старику, один раз затестить стоит, берите огурец в булке.

Оценка точки «Холодная Лягушка»: 6 кокобаев

Адрес: г. Минск, ул. Тимирязева, 74А

Телефон: +375(29) 000-00-00

Время работы: 10:00 – 22:00

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12 Комментарий
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2 часов назад

Это точка от создателей Репаблика? У них в аккаунте месяца два назад был пост про этот колд фон и видео,как готовят где-то на кухне и огурец с обычной банки )) сейчас того поста нет , есть недельной давности, что колд фрог уже в Беларуси

1
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Кокобай
Кокобай(@foodhunter)
19 минут назад
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Хочется посмотреть в глаза тому, кто создал этот портал в ад

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pilemeshko
pilemeshko
4 часов назад

Без перчаток что ли булку насаживает?!

1
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Карсончик
Карсончик
3 часов назад
Ответить на  pilemeshko

Фот это прям нарушение всех санитарных норм!!!

0
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Мася
Мася
4 часов назад
Ответить на  pilemeshko

вроде как да, без перчаток работают) Так сказать ближе к продукту)

0
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Тутитам
Тутитам
3 часов назад

что сподвигло создателей этой точки класть в булку ТОЛЬКО огурец. Ну ок, если это датский хот-дог, огурчики там уместны, а в этом случае?

0
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Карсончик
Карсончик
3 часов назад

Не вытянут на фуд-корте

0
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Мася
Мася
4 часов назад

Почему выглядит как пробитое дно?

0
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Карсончик
Карсончик
3 часов назад
Ответить на  Мася

А потому что так это и есть)))

0
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Админ
Администратор
Админ(@admin)
4 часов назад

Жду ваших комментариев

Последний раз редактировал 4 часов назад пользователем Админ
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Карсончик
Карсончик
3 часов назад
Ответить на  Админ

Сейчас тут начнётся Холивар дорогой Кокобатюшка

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Кокобай
Кокобай(@foodhunter)
19 минут назад
Ответить на  Карсончик

Опять)

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