Старость, это когда тебя тянет в загородные кафе. Эко-комплекс «Купала» в 10 минутах от Минска

Давным-давно от читателей поступали сигналы. Не прошло и полгода, мы едем по ухабистой дороге в комплекс, где на въезде нас встречает пони альбинос. Гугл называет это усадьба «Фальварак KUPALA» с рестораном, баней, ночлегом от 77р в сутки с видом на купола Церкви святых Петра и Павла. За окном поле, вдалеке пасутся кони. Хорошо для семейных, я бы заскучал сразу после ужина, ведь кальяны не раздувают.

Ресторан в стиле белорусского деревянного зодчества. На входе летней террасы тотемы медведей, помещение отапливается водяным кондиционером, во время обеда открывается чудесный вид на не дикую природу.

На веранде стоят контейнеры для раздельного сбора мусора, жаль, что потом всё в одну яму скидывают.

Батуты, детская площадка, огороженная территория. Прям вижу, как летом тут справляют буйные свадьбы.

ОБЕД

Не знаю, кто составлял меню, но вижу, что с любовью, и немножко волшебной пыли. И сразу отголоски Европы: артезианская вода — бесплатно, травяной чай, собранный в Беларуси — 2р, мооорсик — 2р! Л — лояльность.

Правда или нет, но утверждают, что яйца у них домашних кур, а молоко фермерское. Не проверить, поверим.

На стол поставили пиалу Мамочкиной потравки за 4р. Перевожу на человеческий — густой бульон из птицы с чипсами из белого хлеба. Одомашненный, лёгкий, сытный суп с овощами. Только надо бульОн!

Сразу за ним из дровяной печи подали пиццу за 18р с окороком поросёнка, фермерской моцареллой и пармезаном, облитую до жирности пальцев оливковым маслом. Тонкое, но воздушное тесто, сладкая томатная основа, а сверху начинка. На 8 кокобаев, с лёгкой руки добавляю в свою коллекцию «Пицца из печи».

За 8р обеденное филе канадского морского окуня в ореховой корочке на пюре из овощей. Как оказалось, что не совсем корочка из орехов, а просто обмазали рыбу ореховым месивом. Выглядит жутко, а овощное пюре — это каша из тыквы на воде. О таких рецептах должны предупреждать заранее, хорошо, что не из ботвиньи.

По десертам без эмоций. Из печи достали типа пирожки с творожной начинкой по 5р за 110г. Если не найдут кондитера, то лучше не издеваться над людьми. С другой стороны, за эти деньги можно и пострадать.

ЗАВТРАКИ

Дальше веселее — яичница в стиле крамбл. КРАМБЛ — это пирог, а скрамбл именно то, что делают с яйцами.

Тезисами и по делу: флэшбэк прошлого обзора на харчевню под вышкой «Будзьма», только здешняя еда домашняя, современная. В копилку для местных, а если и выезжать из центра, то только ради пиццы на природе. Сервис — котики, но ощущения спорные, нужно потестить основное, надеюсь, остатки не ослику скармливают.

Оценка кафе «Купала»: 7 кокобаев