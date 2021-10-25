Когда хочется еды домашней, но не дома. Тестим загородное кафе «Будзьма»

По пути обратно в Минск с очередной охоты, прямо под вышкой радиопередач была замечена избушка типа баня царских размеров. Приняли решение запитстопить на обед. На запрос «Будзьма» Гугл выдал серьёзный рейтинг 4,7 на 472 отзыва. Что ж, формат явно для корпоративов, дней рождения и хатежинским, чтобы в Минск не тащиться. На стене здания натюрморт со знаменитым нарочанским крабом. Давай, будем!

Если у меня поинтересоваться про добротные загородные кафе, то я бы без паяльника выдал следующий список. Для романтических ужинов «Дубровъ», «Спортинг Клуб» и «Заслонов », за пиццей из печи, в «Куб», мясные истории в «Дзедава Карчма», «Птичь», «Сябры». За бараном, кебабами, шашлыком, только не кальян, в «Оазис ».

АТМОСФЕРА

Большая двухэтажная деревенская изба, всё из дерева с белорусским колоритом. На первом обеденная посадка, второй, как я и говорил, под корпоративы, дни рождения и прочие увеселительные мероприятия. Пару отдельных залов, чтобы никто не отвлекал. За тепло в доме отвечает современный деревенский кондиционер. Душевно.

Пахнет деревенским домом, но не сыростью. Смотрите, какие мягкие кресла, как на веранде у дедушки.



ЕДА

В меню классика домашней кухни белорусов в картинках. Ёпрст! На фотографе сэкономили, страница с мясом выглядит жутко. Складывается впечатление, что фотографировали на второй день после сета настоек.

Готовят из-под ножа, значит, минимум минут 20, так и получилось. Чтобы не загрустить, начал с готовых закусок: холодец за 10,80р, маринады и чай. Морковка, огурчики, да под упругий студень с хреном. Реально, как дома.

Борщ варят за 6,80р, подают со смальцевыми бутербродами и сметаной. Наваристый бульон, честная порция, где-то среди бураков пару кусочков мяса. Так и предполагал, эталонный домашний суп. Несите зачётку!

Остальная еда была в таком же стиле. Чрезмерно густая похлёбка на диких, скорей всего сушёных боровиках с перловкой за 9,80р. По сытности чисто деревенская тема. Супы цена/качество на 8 кокобаев.

Части утки за 27,80р с домашними углеводами. Не понимаю, кому такая подача кажется прикольной, выносите тогда на реальной лопате. Включил душного, простите. Так, две тощие, но растушенные ножки в хрустящей корочке на тушёной капусте с дольками в луже из клюквенного соуса. Под это дело захотелось хреновухи.

Скажу больше, на протяжении всего обеда не покидало желание затестить сет настоек. Чуть сдержался.

Не драники, а деруны в сметанном соусе из шампиньонов — ответ вражеским хашбраунам! Под хрустящей корочкой наша картошка на тёрку. Бомба! Интересное явление, заметил я, если в ресторанах почти каждое блюдо посыпают микро-горошком, тот тут везде луковые чипсы из пачки. Лучшее вложение 11,80р в картошку!

На десерт запрещёнка — самодельный маковый чизкейк за 8,80р и яблочный пирог под сахарной пылью за 5,80р по рецепту чей-то бабули. Безусловно, домашняя выпечка, не забудьте про чай.

Тезисами и по делу: простая понятная еда за честные шекели. Есть магия у этого кафе, многим знаком термин — место силы (еды). Как в «Васильках», скажете вы, внешне да, но нет. Сами знаете, что-то модно, что-то на конвейере, а что-то с душой. Не ожидаю паломничества на драники, но съездить рекомендую.

Оценка кафе «Будзьма»: 8 кокобаев