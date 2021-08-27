Тормознул «Амиго», где под крышей своя кулинария, деликатесная лавка и гастробар

Нынче востребованный формат в жилых районах открылся у дороги за МКАД. Управленцы ресторана «Друзья» вместе с поставщиком продуктов и рыб «Гранд Марше» сообразили на двоих. Магазин деликатесных продуктов, своя кулинария, выпечка и небольшое кафе с полноценной кухней. Каково было моё удивление, когда на кухне я увидел Кирилла! Во времена моей молодости он был шефом «Тапас Бара».

Давайте так, я покажу, что есть в продуктовой лавке, а дальше вы уже сами. Есть готовые бульоны «Мираторга » по 4,50р, перхоть креветки за 65р, тайский карри в пакетике – 3,60р, много охлаждённых стейков, сыров, хамона и прошутто. Большинство из этого в магазине не найти точно! Чтобы вам просто так не ездить, собрал в фотоотчёт.

Обратите своё внимание на нежнейший сыр буррата от «Гальбани». Советую по моему рецепту и не волнуюсь.

ЧТО ПОЕСТЬ

Маленькое меню в маленьком «Амиго », но чувствуется потенциал. Не сказал бы, что сильно дёшево для ЗАМКАДЬЯ, но почему бы и не попробовать тренировки на кошках. Рядом много офисов. Заказываю из каждого раздела, чтобы наверняка с оценкой. Барсук в гнезде по колокольчики, но, как я и писал, от этого повара лучше готовить не станут.

Быстрый салат за 14,50р под бальзамическим соусом с начинкой из утиного хамона, персика, сезонной ежевики и крошки фуа-гра. Долго искал печень гуся, оказывается она на тёрку. Просто хороший салат, но где орехи?

Тапасы по 5р. Первый из фунчозы в тропическом соусе с отварной креветкой, второй как мамин блин, только с растушенным бычьим хвостом, залитый сыром. За первый вариант никогда бы не дал 5р! Не понял этого.

Тартар из говядины за 12,50р с лавашом. Базовый рецепт, скучная подача, никаких эмоций не произошло.

НА ГОРЯЧЕЕ

Стейк «Мираторг » отруба толстый край, цена за 100г – 11р. В меню мясо бычков зернового и травяного откорма в одну цену, это подозрительно. В прожарку попали, мясо нежное, острым ножом режется уверенно, но местами слишком много мраморного сала. По деньгам завесил на 36р. Пойдёт! Мясо можно выбрать на прилавке, а его потом зажарят.

Хотите жарить стейки? Так купите хороший гриль. Стейк обязан быть с красивой сеточкой, а не как со сковороды.

Осьминог по-галисийски – 22р. Нежнейших текстур тонкая щупальца на картошечке в пряном оливковом масле. Вкусно, даже вопрос не в деньгах. На 8 кокобаев. Варить осьминога умеют, добрый знак по индейским приметам.

В стейк-бургер за 14,50р я бы не клал тупо кусок рандомного мяса, да потому что оно жёсткое, и при попытке откусить, вытягиваешь на себя всю начинку. По соусу, сыру и овощам – баланс. Берите фарш, не страдайте.

Ассистент – перчатки! Булка – заморозка, напоминает рецептуру соседнего «Хесбургер». Пышная, плотная, класс!

Вот это хит! Нежнейший, сочнейший кусок свежего лосося в крупной соли тает во рту скандинавскими мотивами. Просят всего 16,50р. Чуть включить фантазию и обогатить гарниром. В копилку 9 кокобаев за рыбу.

Тезисами и по делу: получилась достойная лавка, но далеко. Есть смысл навестить магазин за всякими продуктовыми полезностями и самодельными колбасами для гриля, а потом отобедать. К тесту.

Оценка гастробара «Амиго»: 7 кокобаев