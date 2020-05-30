Это что за лепёшка? Новое кафе «Пинса Романа» с деревенской итальянской кухней

Главное, что стоит у них затестить, — это их вариант аутентичной итальянской пиццы, при виде которой у многих ёкнет сердечко. Кафе находится на Раковской около семейной траттории «Ланголо Итальяно». Уютный закоулок, в трёх минутах станция метро Фрунзенская и парковка через дорогу, но не всё так просто, как кажется владельцу нового заведения.

Парковка вроде есть, а места нет. Поэтому пришлось вщемиться около Ланголо и пройтись. В кафе ничего не изменилось, мебель перешла по наследству от старого хозяина, грустно гудит холодильник Лидского. Окинув помещение взглядом старого коршуна, понял, что одна надежда на руки повара.

Итальянский шеф Джанкарло долго объяснял на пальцах, что такое пинса. И только с переводчиком стало понятно, что это такая пицца, которую готовят на трёх видах муки: пшеничная, рисовая и соевая. Дальше тесто вызревает 156 часов. При заказе основу достают из холодильника и запекают в печи, потом добавляют начинку и опять запекают, вот это и есть трушная пинса.

МЕНЮ

Теория на словах — это хорошо! Сейчас я покажу, что они там выпекают в своей электрической печи. Предупреждаю, придётся подождать, а если за столиками ещё люди, то лучше сразу заказать вина.

После того как посмотрел в меню, я начал волноваться за семейный бюджет. Там плюс-минус десять позиций и тирамису за 10р, поэтому выбор очевиден. Цены на пиццу стартуют от 12р за Маргариту, до 24р за фирменную. Овощная — 18р, вегетарианцы опять должны страдать. Паста Карбонара — 14р, спагетти с морепродуктами — 24р. Ох, с ценами у них перебор, но я молчал, пока не затестил.

ПИЦЦА

Прошло 15 минут — и на стол вынесли фирменную на деревянной подставке. Выглядит, как смаженка, но тесто — пушка! Хрустящее со всех сторон, в меру пышное, не падает в желудок кирпичом. Я съел целую без отягощающего эффекта «Питон», когда хочется забиться в угол и сутки переваривать жертву.

Фирменная стоит 24р. Цена на грани фэйла, не совсем понимаю, почему так сложились цифры. Но нужно отдать должное, пицца хороша. А аромат трюфельного масла как бы намекает, на почему так дорого. Надо брать с Прошутто за 14р или Парма за 15р. По пицце всё ясно, ровно на 8 кокобаев.

ПАСТА

Пришло время пасты. Её готовили чуть быстрее пинсы. И вот опять непонятно, откуда эти пресловутые 24р за тарелку спагетти с одним гребешком и чуть креветок. Это 6 кокобаев, лучше берите Карбонару!

Карбонара на желтках с сыром Пекорино — 14р. К слову, этот сыр они используют во всех блюдах. Спагетти сварены идеально, соус их полностью обволакивает. Кайф, минимум 8 кокобаев.

Под занавес — спагетти из пачки в соусе Аматричана на томатах, с беконом и сыром Пекорино за 14р. Просто, сытно и вкусно. А что ещё требовать от домашней итальянской пасты в Минске?!

Тезисами и по делу: по еде, как дома в итальянской деревушке, но где же Монтенегро? (томно вздохнул Жека). Лично моё мнение: пицца и паста — это хорошо, но как бизнес выжить будет очень, очень сложно в условиях и без того тесного рынка. К тесту их пинсу с пармой и пасту Карбонара.

Оценка кафе «Пинса Романа»: 7 кокобаев