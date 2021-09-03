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В «Пики Блайндерс» можно сыграть в русскую рулетку на еду

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Для этого нужно заказать что-нибудь из меню с логотипом пистолета. Вам выносят ствол и один патрон с хлопушкой. Крутите сколько угодно барабан, не приставляя к виску. Если прозвучит выстрел, то заказанное блюдо будет за 1 рубль. Еда с элементами интерактива – это всегда хорошо! Обзор на ресторан «Пики Блайндерс» был.

Где: Минск, улицу Гурского, 56

Телефон: +375(29) 344-44-11

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Villi
Villi
6 часов назад

Какие цены на алкоголь там?

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Кокобай
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Кокобай
3 часов назад
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Проще написать им в директ, должны скинуть. Цены средние, точно не лайт

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