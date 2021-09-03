В «Пики Блайндерс» можно сыграть в русскую рулетку на еду

Для этого нужно заказать что-нибудь из меню с логотипом пистолета. Вам выносят ствол и один патрон с хлопушкой. Крутите сколько угодно барабан, не приставляя к виску. Если прозвучит выстрел, то заказанное блюдо будет за 1 рубль. Еда с элементами интерактива – это всегда хорошо! Обзор на ресторан «Пики Блайндерс» был.