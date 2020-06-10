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Помните ливанское кафе «Библос»? Так вот, оно воскресло на новом месте!

Да-да, это то самое кафе на Интернациональной, 21, где сейчас пекарня «Paul» для туристов. Я помню это заведение по никакому интерьеру и восхитительному шиш-тауку — сочный куриный шашлычок, картошка фри, чесночный соус Тум на белках и капустный салат. В 2015 году такой набор из еды стоил 135 000 рублей. Нашёл в обзоре у старого всезнайки Дениса Блища, люблю его.

Новый «Byblos» строят на улице Карла Маркса, 16 рядом со школой «Инглиш Папа». Ёпрст! Как откроется, тут же стукну в Телеграм-канале — подписывайтесь!

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Помните ливанское кафе «Библос»? Так вот, оно воскресло на новом месте!
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