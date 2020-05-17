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Фудтраки с морепродуктами и бейглами теперь живут на Цнянке

Что ни день, то новость. Стало известно, что пляжи Минского моря превратят в один большой государственный фудкорт, куда перевезут часть заведений с Зыбицкой. Сразу предупредили, что алкоголь продавать нельзя.

Фудтраки с морепродуктами и бейглами теперь живут на Цнянке

А пиратский фудтрак с кальмарами и осьминогами «Летучий Голландец» выгнали на берега Цнянского водохранилища. И теперь у него есть компания — трак «Elephant Bagel». И готов спорить, что булочки для бейглов они берут в «Bro bakery». Собирают бейглы с душой, цены от 6р за сладкие с бананом, до 8р за классику. Прозвучало, как перечень интим услуг. Годно, но не без греха, безбожники продают летнее лакомство — Корону по 5р.

Фудтраки с морепродуктами и бейглами теперь живут на Цнянке
Фудтраки с морепродуктами и бейглами теперь живут на Цнянке
Фудтраки с морепродуктами и бейглами теперь живут на Цнянке
Фудтраки с морепродуктами и бейглами теперь живут на Цнянке
Фудтраки с морепродуктами и бейглами теперь живут на Цнянке

Обычно они там с пятницы по воскресенье, но никаких гарантий нет. Можно набрать и уточнить: +375(29) 334-75-54. А ещё вдоль берега есть около семи бесплатных беседок с мангалами. Кто первый, того и тапки!

Фудтраки с морепродуктами и бейглами теперь живут на Цнянке
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Фудтраки с морепродуктами и бейглами теперь живут на Цнянке
Фудтраки с морепродуктами и бейглами теперь живут на Цнянке