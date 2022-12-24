Часть магазинов «Виталюр» превратятся в «Санта»

Буквально вчера барсуки принесли информацию, что к 20 января 2023 несколько, а возможно и много, магазинов «Виталюр поменяют свои вывески на «Санта». Речь идёт о покупке аренды с оборудованием их помещений, говоря простым языком, там, где вы видели вывеску «Виталюр», будет «Санта». Вполне возможно, что речь о временном использовании площадей с дальнейшим выкупом и возвратом, но, как говорили деды, нет ничего более постоянного, чем временное.

Анонимный источник подтвердил покупку, но по традиции ждём официальное заявление. Если кто не следит за новостями, группа компаний «Санта» принадлежит Александру Мошенскому.