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Часть магазинов «Виталюр» превратятся в «Санта»

Кокобай
16 часов назад
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Буквально вчера барсуки принесли информацию, что к 20 января 2023 несколько, а возможно и много, магазинов «Виталюр поменяют свои вывески на «Санта». Речь идёт о покупке аренды с оборудованием их помещений, говоря простым языком, там, где вы видели вывеску «Виталюр», будет «Санта». Вполне возможно, что речь о временном использовании площадей с дальнейшим выкупом и возвратом, но, как говорили деды, нет ничего более постоянного, чем временное.

Анонимный источник подтвердил покупку, но по традиции ждём официальное заявление. Если кто не следит за новостями, группа компаний «Санта» принадлежит Александру Мошенскому.

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6 Комментарий
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Ирина
Ирина
11 часов назад

И
Это правильно
Виталюр стал паршивый

16
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Евгений
Евгений
8 часов назад

Печально. Меньше сетей — меньше конкуренция.

8
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ApeOOK
ApeOOK
13 часов назад

ОГО! Однако!
Нежданчик.

4
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Blyz
Blyz
4 часов назад

Круговорот говн….

2
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Flaneur
Flaneur
8 часов назад

Почти как в анекдоте, «теперь и бобры знают». Не то чтобы я не верил инсайдам,но доверия у меня к ним мало.

2
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Эрик Робертс Шмит
Эрик Робертс Шмит
5 часов назад
Ответить на  Flaneur

К сожалению все правда

0
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