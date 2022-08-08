Теперь можно заказывать товары из Европы по хорошей цене через сервис «Евромолл» с бесплатной доставкой

Стоило Евразийской экономической комиссии принять решение о повышении лимита беспошлинного ввоза товаров до 1000 евро, до 30 кг, как тут же выкатывают новый интернет-магазин. Теперь европейские товары, техника и продукты в Беларуси по хорошим ценам с доставкой, но придётся подождать в течение двух недель. Оформил заказ в пару кликов за восемь минут. Сейчас покажу вам цены, а вы сравните с теми, где вы покупаете, гарантирую шок!

Через интимные связи удалось узнать, что творится за кулисами. Мобильное приложение «Евромолл» — это интернет-магазин в вашем телефоне, осуществляющий продажу товаров только физическим лицам. Забирать свою посылку в ближайшем отделении «Европочты».

В ассортименте электроника, бытовая техника, Apple, гаджеты и аксессуары, кофе, бытовая химия, подгузники, косметические и гигиенические средства и корм для животных. Выбор пока скромный.

Но обещают постоянно пополнять и разбавлять ассортимент всякими полезными ништяками.

КАК РАБОТАЕТ

Нашёл в Апп сторе, скачал, следующим шагом верифицировался, отдав паспортные данные, т.к. это посылка из Европы. Дальше выбираю, что мне нужно, для теста оформляю скромный заказ.

Условия покупки:

Минимальный заказ 40byn

Оплата через ЕРИП

Нужны паспортные данные

А теперь ищем в App Store и Google Play приложение Euromall, скачиваем и сравниваем цены. Что я вижу из прям годного: стиральный порошок Персил — 49,58byn за 6,5 килограмм, сто таблеток для посудомоечной машины за 34,71byn, электровеник Кёрхер за 168,96byn, робот-пылезасос Сяоми с возможностью влажной уборки за 505,72byn, эпл вотч седьмой модели — 1276,71byn, пачка кофе Лавацца — 19,76byn за 600г, подгузники Памперс — 21,71 за 29 штук, ван лав Харибо — 3,31byn.