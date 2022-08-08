Теперь можно заказывать товары из Европы по хорошей цене через сервис «Евромолл» с бесплатной доставкой

Стоило Евразийской экономической комиссии принять решение о повышении лимита беспошлинного ввоза товаров до 1000 евро, до 30 кг, как тут же выкатывают новый интернет-магазин. Теперь европейские товары, техника и продукты в Беларуси по хорошим ценам с доставкой, но придётся подождать в течение двух недель. Оформил заказ в пару кликов за восемь минут. Сейчас покажу вам цены, а вы сравните с теми, где вы покупаете, гарантирую шок!
Через интимные связи удалось узнать, что творится за кулисами. Мобильное приложение «Евромолл» — это интернет-магазин в вашем телефоне, осуществляющий продажу товаров только физическим лицам. Забирать свою посылку в ближайшем отделении «Европочты».
В ассортименте электроника, бытовая техника, Apple, гаджеты и аксессуары, кофе, бытовая химия, подгузники, косметические и гигиенические средства и корм для животных. Выбор пока скромный.
Но обещают постоянно пополнять и разбавлять ассортимент всякими полезными ништяками.
КАК РАБОТАЕТ
Нашёл в Апп сторе, скачал, следующим шагом верифицировался, отдав паспортные данные, т.к. это посылка из Европы. Дальше выбираю, что мне нужно, для теста оформляю скромный заказ.
Условия покупки:
- Минимальный заказ 40byn
- Оплата через ЕРИП
- Нужны паспортные данные
А теперь ищем в App Store и Google Play приложение Euromall, скачиваем и сравниваем цены. Что я вижу из прям годного: стиральный порошок Персил — 49,58byn за 6,5 килограмм, сто таблеток для посудомоечной машины за 34,71byn, электровеник Кёрхер за 168,96byn, робот-пылезасос Сяоми с возможностью влажной уборки за 505,72byn, эпл вотч седьмой модели — 1276,71byn, пачка кофе Лавацца — 19,76byn за 600г, подгузники Памперс — 21,71 за 29 штук, ван лав Харибо — 3,31byn.
Херня полнейшая. Очень скудный выбор товаров, почти все товары, что у них есть, с пометкой «раскупили», заказать особо нечего, проще зайти в любой чат в вайбере «товары из Европы» и купить/заказать что угодно
Так поделитесь что за чат
Введите «Всё из Польши/Европы» и выбирайте любой понравившийся
Подскажите, пожалуйста, как попасть в этот чат? Не нахожу
Введите «Всё из Польши/Европы» и выбирайте любой понравившийся
Добрый день! А как можно найти такой чат?
Введите «Всё из Польши/Европы» и выбирайте любой понравившийся
В вайбер в поиск введите «Товары из Польши», там куча групп
Но ведь не дешевле….
Белорусы, данная компания зарегистрирована в ЛИТВЕ. Данных по компании очень мало!
Представителя в РБ — нет.
Гарантий тоже нет.
Ваши паспортные данные Вы — бесплатно, отдаете, кому-то в интернет.
https://evromall.by/public
Вот их сайт. Сайт — пустой. Только договор.
Сегодня — завтра может быть закрыт и концов не найдете!
Не рекомендую данный сервис.
А какой представитель Joom’а или Aliexpress , Amazon в РБ?) Это не сайт. А публичный договор, что еще вам нужно? Все реквизиты там есть.
Пожалуйста, не сравнивайте мировые маркетплейсы, с непонятной организацией из Литвы. Даже если прочесть внимательно публичный договор можно найти ошибки: 7.3. Стороны пришли к соглашению, что срок безвозмездного устранения недостатков, обнаруженных в Товаре, не может превышать ->>>10 (тридцати) календарных дней со дня предъявления Покупателем такого требования. Так 10 или 30? 10.3. Продавец вправе без согласования с Покупателем передавать свои права и обязанности по исполнению Договора третьим лицам. 10.4. Отзыв Оферты Продавцом и (или) односторонний отказ от исполнения Договора (отмена Заказа) Продавцом как в полном объеме, так и частично, может быть осуществлён Продавцом в любое время. Продавец обязуется разместить уведомление об отзыве… Подробнее »
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