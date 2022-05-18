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Вместо легендарного торгового дома «Полесье» открывается новый магазин

Кокобай
10 часов назад
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Репосты

Пару дней назад на здании появился баннер с заголовком, что скоро у вас новые соседи, приглашаем на работу. Но пока рано винить судьбу злодейку в убийстве истории. Как мне стало известно от сотрудников универсама «Полесье», они собираются оставить здание на проспекте Рокоссовского сети «Соседи», а сами переедут чуть дальше к кинотеатру «Салют». Будем честными, память памятью, но магазин морально устарел, пропитался тухлым воздухом и дошёл до ручки.

Считаю, что замена коней на переправе крупными торговыми сетями — это справедливое решение для жильцов района, которые устали играть в русскую рулетку при выборе продуктов. Но оставлять историю внукам необходимо, как это сделал «Евроопт. Столичный» и «Виталюр. Океан».

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ольга
ольга
9 часов назад

Куда интереснее что будет с кондитерской?

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Катя
Катя
6 часов назад
Ответить на  ольга

Кондитерки не будет, она будет в належде

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Кокобай
Кокобай
8 часов назад
Ответить на  ольга

Явно переедет с магазином

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