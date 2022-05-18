Вместо легендарного торгового дома «Полесье» открывается новый магазин

Пару дней назад на здании появился баннер с заголовком, что скоро у вас новые соседи, приглашаем на работу. Но пока рано винить судьбу злодейку в убийстве истории. Как мне стало известно от сотрудников универсама «Полесье», они собираются оставить здание на проспекте Рокоссовского сети «Соседи», а сами переедут чуть дальше к кинотеатру «Салют». Будем честными, память памятью, но магазин морально устарел, пропитался тухлым воздухом и дошёл до ручки.

Считаю, что замена коней на переправе крупными торговыми сетями — это справедливое решение для жильцов района, которые устали играть в русскую рулетку при выборе продуктов. Но оставлять историю внукам необходимо, как это сделал «Евроопт. Столичный» и «Виталюр. Океан».