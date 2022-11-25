А вы уже тестили наш хлеб «Охотничий» с начинкой из сала? Если нет, то пора выезжать!

Звучит песня «Каскадёры», машина несёт нас на Минский завод хлеба номер три на Партизанском проспекте через стенку от рынка «Тутэйшы». Именно там повторили рецепт готовой закуски из хлеба с салом. Дай Бог памяти, схожий рецепт выпечки лет десять назад выдали гомельские пекари из РУП «Гомельхлебпром». Как говорится, хорошее новое — это давно позабытое старое. В гиперах я его не наблюдал, а в фирменном магазине при заводе целые горы до обзора были.

Хлеб с салом стоит 3,69byn, упакован в крафтовый пакет с натюрмортом, внутри плетёная корзиночка из лозы с буханкой размером с Бородинский хлеб. Пахнет ароматно, сразу хочется его укусить.

Разрез показал, что сало нарезано крупными кусками и хаотично распределено по всему хлебу.

Хлеб ржаной, в составе прочитал картошку, наверное, для того, чтобы роднее сердцу был. Шучу! Внутри пористый, влажный, с дрожжевой кислинкой и сладостью, сало слегка запеченное, жёлтое, без мяса, по ощущениям слабой соли. Корочка мягкая, сверху посыпали дроблёным кориандром.

В моём топе уверенно держат место магазинные хлеба: «Маг» и «Бабулин». На ужин приготовлю из «Фудхантерского» деревенские тапасы с хреном, горчицей, васаби и луком, после дам отчёт.

Тезисами и по делу: не то чтобы это был классический хлеб по прямому назначению, но по своей сути — вкусно. У пекарей получилась бюджетная закуска. Я бы его обжарил, толсто промазал хреном, а сверху выложил кольца сладкого красного лука. За идею 8 кокобаев, погнали тестить, пока есть!