В поисках лососевых чипсов вышли на рыбный магазин первой необходимости при заводе «Баренцево»

Таки пришлось покинуть Минск в сторону оптового овощного рынка «Новый Лебяжий», ну ничего страшного, это не так и далеко. Фирменный магазин вынесли за ворота производства всего из рыбы белорусского завода «Баренцево». Выбор на витрине умеренный, зато цены приятные. В основном это копчения, соления и замороженный лосось, о котором они признаются сразу в отличие от других. Нынче модно разморозить и называть охлаждённым из вод Норвегии.

Нежнейшие лососевые чипсы из «Санта-Фиш», которые так хороши к пиву, стали непозволительно дорогими, за 100г пришлось отдать 30byn. На «Е-доставке» чутка дешевле, но всё равно больно. Один из читателей уверил, что эти самые чипсы в пять раз дешевле вот в этой рыбной лавке.

«Е-Доставка» | «Санта-Фиш»

Но их, к сожалению, не оказалось. Пришлось брать, что есть, выбор скромный, цены адекватные, прямо на месте опробовали шашлычки из щупалец гигантского кальмара в сладком чили. За две штучки отдал 5,50byn, упругие, но в тоже время мягкие. Идеальная закуска, советовать могу.

ТЕСТ

На завтрак решил сделать тапасы с рыбой по-нарочански. Лосось в банке за 5,09byn, как тартар на мясорубку, рыба в масле, слегка солёная. Если смешать с укропом, будет вкуснее. На любителя.

В белом лимонно-сливочно-сладком соусе плавает соломка из кальмара. Такую и на хлеб вкусно, и в салат добавить, и к картофельному пюре подать. Универсально, можно смело брать за 3,10byn.

Лосось написано малой, но всё-таки средней соли, тонкими лентами за 6,95byn. Перед подачей сбрызнул лаймом, и стало прям намного лучше. На бутерброды идеально ляжет.

За 5,55byn тунец холодного копчения. Этого лучше под пиво, солёный, дымный, нежирный, возможно пойдёт в салат или на нарочанский хлеб, промазанный творожным сыром. Достойно!

В банке с подсолнечным маслом нарезано кусочками филе атлантической селёдки. Руки сами начинают чистить картошку. Без костей, минимум соли, нежная, за 3,25byn ноль вопросов.

Рекомендую рыбные лавки: «Четверг», «Гудфиш», «Фишфуд» и «Джон Дори».

Тезисами и по делу: лавка при заводе с комфортными ценами на рыбу первой необходимости. Выгодно закупаться к праздникам или за копчёностями под пиво после бани. Надо затестить их стейки из лосося по 17,40byn за 500г, а так топ за свои деньги — рекомендую!

Оценка магазина «Баренцево»: 8 кокобаев