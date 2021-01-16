А у вас вино есть? Или что внутри новой детской кофейни «Груша»

По просьбам читателей, кого я обманываю, многочисленных читательниц, вышел на охоту в поисках детских кафе. И не просто кафе, а специализированных с большими площадками, где можно спокойно испить капуч, пока детёныш резвится в своё удовольствие. Если пойти дальше, то в таких заведениях удобно и недорого проводить детские праздники с клоунами и задуванием свечей на торте.

Сегодня мы в микрорайоне Брилевичи на проспекте Дзержинского, один, два, три. Под боком очередное грузинское бистро – «Хинкальня», где по будням с 15:00 до 17:00 акция «две хинкали по цене одной». С обратной стороны пончиковая «Пон-пушка», про которую я как-то писал обзор.

Наша же жертва – «Груша», крайне странный нейминг для детского кафе. Заметил нездоровую тенденцию, что последнее время у рестораторов закончились названия: Маруми, Си, Ван Мо, Купрум, Время.

ЧТО ВНУТРИ

На входе скидываем куртки в гардероб, снимаем обувь, т.к. дальше ковровое покрытие. Проверьте носки на наличие незаводских отверстий, прежде чем ехать. На глаз примерно 60 квадратов игровой зоны с тёплым по ошчушчэниям полом и диванами. В центре островок маленького ресторатора с детской кухней, а в углу мягкая клетка для детей, жаль, не закрывается (шутка-мишутка). Площадка полностью оснащена под игрища.

Вход для детей платный: до 1 года – первый час 6р, выгоднее брать анлим за 10р. От 1 года уже 8р, логично, чем старше становишься – тем дороже развлечения. Некритичная сумма, если хочешь занять детей.

ЕДА

В меню совершенно нет алкоголя, даже вина! Как же в детском кафе снимать стресс? Но зато есть кофе, чаи в пакетиках, десерты, самодельные сэндвичи с цыплёнком чили, омлет, как в садике, и ленивая овсянка. Рецептура один в один, как в бывшем Сорсо теперь Ван Мо. Цены на кофе заметно выросли у всех, местный капучино дозой 175мл стоит 4р, это больно! Кофе неплохой, выгоднее брать сразу двойной.

Цены вменяемые: капучино, раф, сэндвич, омлет, печенька, овсянка, банановый хлеб – 26,50р на двоих.

По еде в принципе неплохо, без полуфабрикатов из пластика. Но в таких заведениях хочется видеть детское меню с котлетками там и пюрешками (произнёс голосом яжебатя). Ясен-прекрасен, для этого нужна полноценная кухня и доп персонал, а это уже сложно и дорого. Приучаю себя радоваться тому, что есть.

Тезисами и по делу: оценка исключительно за социально нужный проект. Кофейни с детскими площадками, как и пекарни со свежими булочками, домашние кафе и рыбные лавки должны быть во всех жилых районах Минска – это и есть цивилизованный мир. Осталось только на всё это заработать денег!

Оценка кофейни «Груша»: 8 кокобаев