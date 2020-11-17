Из чего собран полукилограммовый завтрак нефтяника за 12 рублей в лаунж-баре «Нефть»

Сейчас вы увидите крайне непривычные для Минска цены на завтраки. Начинают готовить с 09:00 и продолжают по будням до 12:00, а по выходным до 14:00. Меню из яиц, сырников и каш.
Теперь по официальному приказу Минздрава, в заведениях без маски не обслуживают. В ней нужно зайти, сесть за столик, тогда и можно снять. Захотите пройтись в туалет, опять нужно натянуть. Попахивает локальным маразмом, но ничего не поделаешь, Корона свирепствует. Поэтому – носите маски!
ПОЕХАЛИ
Когда я первый раз увидел их меню с омлетами, то сразу заподозрил какой-то подвох, но не может быть так сладко. Поэтому зажав в кулачке 20р, решил рискнуть. Находится Нефть рядом с бывшим Червенским рынком, подъезд к ним хреновый, без машины просто неудобно. Из главных плюсов – удобные диваны вдоль панорамных окон и утренняя дудка Дьявола, за забивку премиума просят, как и везде, – 36р.
МЕНЮ
Первым подали удвоенный капучино за 6р в керамической чашке, практически миске. Достойная пенка, бодрящий аромат свежескошенного кофе. Маленькая бутылка Бонаквы ещё 3р.
Дальше был сытный завтрак. Повар пожарил два яйца методом глазунья. После придал огню тостовый хлеб, бекон, шампиньоны, половину помидора и, я почти уверен, что хрустящие драники-полуфабрикаты из пачки. Дополнительно фасоль в соусе BBQ, кетчуп и от души сыра. Не представляю, какой тут себес, но получилось весьма честно в рамках 12р, и это 8 кокобаев! Иногда хочется всего из холодильника.
Яйца Бенедикт всего 6р! На хрустящем тосте пару слайсов лосося собственного посола и два едва тёплых яйца с уверенным попаданием в пашот. Облиты слегка кисловатым соусом Голландез, сверху розовый перец и травка. Заменить тост на сладкий бриош, подержать под лампой, чтобы не был холодным – будет пушка!
На десерт башня из панкейков за 6р, но они больше похожи на мамины оладушки. Шеф дополнил их фруктовым тартаром с клюквой и скромно облил кленовым сиропом. Сложно возмущаться, когда за такую красоту просят чуть больше 2$ и не заставляют после себя мыть посуду. Дозакажить ещё сиропа клёна.
Наш фудхантер Джуниор тестил их сырники, а я ещё порекомендую вот эту СЕРИЮ завтраков.
Тезисами и по делу: никакой волшебной пыли тут не насыпано, просто понятная еда за справедливые по меркам столицы шекели. Где ещё можно позавтракать сырниками под малиновым гелем с капучино за 10р? Очередной вариант для местных жителей и тех, кто любит подымить под последними лучами солнца.
Оценка завтраков «Нефть»: 8 кокобаев
Адрес: г. Минск, ул. Аранская, 8
Телефон: +375(29) 110-66-00
Время работы: 09:00 – 14:00
Чтоб вы знали,Маяковского-это деревня.Жаль,что этого кто-то не понимает
Завтрак выглядит действительно не плохо. Заеду!
Моя подруга, сказала, что место ПУШКА БОМБА!
А Я ей верю
Тоже хочу сгонять туда, но из Уручья далеко ехать очень
Если будете там, попробуйте завтраки и поделитесь впечатлениями
Я тоже расскажу! Если вы не против Кокобатюшка
Ради вкусного завтрака я готов поехать на край света.
Если будете там и попробуете, не забудьте поделиться впечатлениями в комментариях)
Завтраки реально дешевые и мощные! Выдвигаюсь на тест!
Вы тут нефтяников вспомнили, что к чему?
Ради завтраков переться в кальянную на окраине города? Не логично совсем!
Логичнее всего – открыть карту, если не очень местный. Это центр города
Тут многие из комментаторов не умеют пользоваться ни гуглом ни картой ни навигатором…
Тут центром и не пахнет
Который раз убеждаюсь, что Кокобай совершенно не ориентируется в городе.
Полиночка, в воскресенье едем!
Вы вообще про что тут пишете?
Агрументируйте пожалуйста
1,5 минуты езды от ж/д вокзала. что это?
1.5 минуты езды от Железнодорожного Вокзала и центра города на машине или троллейбусе. Т.е. хотел сказать что заведение совсем рядом)
Открой карту города и Удали сообщение
А лучше закрой сайт и уйди от сюда)