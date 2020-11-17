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Из чего собран полукилограммовый завтрак нефтяника за 12 рублей в лаунж-баре «Нефть»

Сейчас вы увидите крайне непривычные для Минска цены на завтраки. Начинают готовить с 09:00 и продолжают по будням до 12:00, а по выходным до 14:00. Меню из яиц, сырников и каш.

Теперь по официальному приказу Минздрава, в заведениях без маски не обслуживают. В ней нужно зайти, сесть за столик, тогда и можно снять. Захотите пройтись в туалет, опять нужно натянуть. Попахивает локальным маразмом, но ничего не поделаешь, Корона свирепствует. Поэтому – носите маски!

ПОЕХАЛИ

Когда я первый раз увидел их меню с омлетами, то сразу заподозрил какой-то подвох, но не может быть так сладко. Поэтому зажав в кулачке 20р, решил рискнуть. Находится Нефть рядом с бывшим Червенским рынком, подъезд к ним хреновый, без машины просто неудобно. Из главных плюсов – удобные диваны вдоль панорамных окон и утренняя дудка Дьявола, за забивку премиума просят, как и везде, – 36р.

МЕНЮ

Первым подали удвоенный капучино за 6р в керамической чашке, практически миске. Достойная пенка, бодрящий аромат свежескошенного кофе. Маленькая бутылка Бонаквы ещё 3р.

Дальше был сытный завтрак. Повар пожарил два яйца методом глазунья. После придал огню тостовый хлеб, бекон, шампиньоны, половину помидора и, я почти уверен, что хрустящие драники-полуфабрикаты из пачки. Дополнительно фасоль в соусе BBQ, кетчуп и от души сыра. Не представляю, какой тут себес, но получилось весьма честно в рамках 12р, и это 8 кокобаев! Иногда хочется всего из холодильника.

Яйца Бенедикт всего ! На хрустящем тосте пару слайсов лосося собственного посола и два едва тёплых яйца с уверенным попаданием в пашот. Облиты слегка кисловатым соусом Голландез, сверху розовый перец и травка. Заменить тост на сладкий бриош, подержать под лампой, чтобы не был холодным – будет пушка!

На десерт башня из панкейков за 6р, но они больше похожи на мамины оладушки. Шеф дополнил их фруктовым тартаром с клюквой и скромно облил кленовым сиропом. Сложно возмущаться, когда за такую красоту просят чуть больше 2$ и не заставляют после себя мыть посуду. Дозакажить ещё сиропа клёна.

Наш фудхантер Джуниор тестил их сырники, а я ещё порекомендую вот эту СЕРИЮ завтраков.

Тезисами и по делу: никакой волшебной пыли тут не насыпано, просто понятная еда за справедливые по меркам столицы шекели. Где ещё можно позавтракать сырниками под малиновым гелем с капучино за 10р? Очередной вариант для местных жителей и тех, кто любит подымить под последними лучами солнца.

Оценка завтраков «Нефть»: 8 кокобаев

Адрес: г. Минск, ул. Аранская, 8

Телефон: +375(29) 110-66-00

Время работы: 09:00 – 14:00

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21 Комментарий
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Вова Менс Хелв
Вова Менс Хелв
4 часов назад

Чтоб вы знали,Маяковского-это деревня.Жаль,что этого кто-то не понимает

0
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Baraded
Baraded
4 часов назад

Завтрак выглядит действительно не плохо. Заеду!

0
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Владимир
Владимир
4 часов назад

Моя подруга, сказала, что место ПУШКА БОМБА!
А Я ей верю

0
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Baraded
Baraded
4 часов назад
Ответить на  Владимир

Тоже хочу сгонять туда, но из Уручья далеко ехать очень

0
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Кокобай
Администратор
Кокобай
4 часов назад
Ответить на  Владимир

Если будете там, попробуйте завтраки и поделитесь впечатлениями

1
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Baraded
Baraded
4 часов назад
Ответить на  Кокобай

Я тоже расскажу! Если вы не против Кокобатюшка

0
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Владимир
Владимир
5 часов назад

Ради вкусного завтрака я готов поехать на край света.

0
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Кокобай
Администратор
Кокобай
4 часов назад
Ответить на  Владимир

Если будете там и попробуете, не забудьте поделиться впечатлениями в комментариях)

1
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Pivnoi
Pivnoi
5 часов назад

Завтраки реально дешевые и мощные! Выдвигаюсь на тест!

0
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Genka
Genka
5 часов назад

Вы тут нефтяников вспомнили, что к чему?

0
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Olga86
Olga86
5 часов назад

Ради завтраков переться в кальянную на окраине города? Не логично совсем!

0
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Семен
Семен
5 часов назад
Ответить на  Olga86

Логичнее всего – открыть карту, если не очень местный. Это центр города

3
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Baraded
Baraded
4 часов назад
Ответить на  Семен

Тут многие из комментаторов не умеют пользоваться ни гуглом ни картой ни навигатором…

0
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Кокобай
Автор
Кокобай
5 часов назад
Ответить на  Семен

Тут центром и не пахнет

0
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Любовь
Любовь
4 часов назад
Ответить на  Кокобай

Который раз убеждаюсь, что Кокобай совершенно не ориентируется в городе.
Полиночка, в воскресенье едем!

0
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Baraded
Baraded
4 часов назад
Ответить на  Любовь

Вы вообще про что тут пишете?

0
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Кокобай
Администратор
Кокобай
4 часов назад
Ответить на  Любовь

Агрументируйте пожалуйста

1
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Семен
Семен
5 часов назад
Ответить на  Кокобай

1,5 минуты езды от ж/д вокзала. что это?

2
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Кокобай
Администратор
Кокобай
4 часов назад
Ответить на  Семен

1.5 минуты езды от Железнодорожного Вокзала и центра города на машине или троллейбусе. Т.е. хотел сказать что заведение совсем рядом)

1
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Полина
Полина
5 часов назад
Ответить на  Olga86

Открой карту города и Удали сообщение

0
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Baraded
Baraded
4 часов назад
Ответить на  Полина

А лучше закрой сайт и уйди от сюда)

0
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