Из чего собран полукилограммовый завтрак нефтяника за 12 рублей в лаунж-баре «Нефть»

Сейчас вы увидите крайне непривычные для Минска цены на завтраки. Начинают готовить с 09:00 и продолжают по будням до 12:00, а по выходным до 14:00. Меню из яиц, сырников и каш.

Теперь по официальному приказу Минздрава, в заведениях без маски не обслуживают. В ней нужно зайти, сесть за столик, тогда и можно снять. Захотите пройтись в туалет, опять нужно натянуть. Попахивает локальным маразмом, но ничего не поделаешь, Корона свирепствует. Поэтому – носите маски!

ПОЕХАЛИ

Когда я первый раз увидел их меню с омлетами, то сразу заподозрил какой-то подвох, но не может быть так сладко. Поэтому зажав в кулачке 20р, решил рискнуть. Находится Нефть рядом с бывшим Червенским рынком, подъезд к ним хреновый, без машины просто неудобно. Из главных плюсов – удобные диваны вдоль панорамных окон и утренняя дудка Дьявола, за забивку премиума просят, как и везде, – 36р.

МЕНЮ

Первым подали удвоенный капучино за 6р в керамической чашке, практически миске. Достойная пенка, бодрящий аромат свежескошенного кофе. Маленькая бутылка Бонаквы ещё 3р.

Дальше был сытный завтрак. Повар пожарил два яйца методом глазунья. После придал огню тостовый хлеб, бекон, шампиньоны, половину помидора и, я почти уверен, что хрустящие драники-полуфабрикаты из пачки. Дополнительно фасоль в соусе BBQ, кетчуп и от души сыра. Не представляю, какой тут себес, но получилось весьма честно в рамках 12р, и это 8 кокобаев! Иногда хочется всего из холодильника.

Яйца Бенедикт всего 6р! На хрустящем тосте пару слайсов лосося собственного посола и два едва тёплых яйца с уверенным попаданием в пашот. Облиты слегка кисловатым соусом Голландез, сверху розовый перец и травка. Заменить тост на сладкий бриош, подержать под лампой, чтобы не был холодным – будет пушка!

На десерт башня из панкейков за 6р, но они больше похожи на мамины оладушки. Шеф дополнил их фруктовым тартаром с клюквой и скромно облил кленовым сиропом. Сложно возмущаться, когда за такую красоту просят чуть больше 2$ и не заставляют после себя мыть посуду. Дозакажить ещё сиропа клёна.

Наш фудхантер Джуниор тестил их сырники, а я ещё порекомендую вот эту СЕРИЮ завтраков.

Тезисами и по делу: никакой волшебной пыли тут не насыпано, просто понятная еда за справедливые по меркам столицы шекели. Где ещё можно позавтракать сырниками под малиновым гелем с капучино за 10р? Очередной вариант для местных жителей и тех, кто любит подымить под последними лучами солнца.

Оценка завтраков «Нефть»: 8 кокобаев