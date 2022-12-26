Где в Минске заказать сырное фондю по-белорусски? А лучше, как швейцарцы растопить сыр в вине дома

Давным-давно заимел домой шикарную фондюшницу от «Бергхофф», четыре года назад набор стоил какие-то 70byn на акции 60%. И готовил я для гостей ароматную сырную лаву, в которую мы погружали свежий хлеб, оливки, вяленые томаты, отварной картофель и жареные шампиньоны. Мясо в сыре популярностью не пользовалось от слова вообще. После я замачивал котелок, он же какелон, в крутом кипятке и усердно очищал от прилипшего сыра. Вкусно, но грустно.

Фондю готовили мы часто, во-первых, это топовая закуска под вино, во-вторых, удобно на компанию. Периодически просил друзей, чтобы они сами принесли то, что хотят опустить в нежнейшую, ароматную сырную массу. Если использовать сыры по рецепту, то получается вообще небюджетно.

Скажу так, если человек часто готовит дома фондю, значит он или швейцарец, или у него много друзей. Для одного себя плавить сыр не имеет смысла: дорого, хлопотно, калорийно.

ФОНДЮ

Нашёл лишь одно заведение на весь Минск, где его готовят, если вы знаете про другие, дайте наводку в комментарии. И вот мы на втором этаже паба сети «Лидбир», этот у них «Бархатный».

Фондю — это национальное блюдо швейцарской высокогорной кухни, готовят его из смеси местных сыров с добавлением для густоты крахмала, чеснока, мускатного ореха и белого вина. Зная, что из-за санкций исконно швейцарский сыр в природе не водится, готовился к рогачёвскому пармезану, расплавленному в сырке «Дружба». В нашем меню состава нет, только фото и цена — 35byn.

Принесли в подсвечнике, порция сыра ровно на двоих, поэтому свечка справится с поддержанием его в тёплом состоянии. Погружать туда предлагают сухарики, куриное филе, фри и колбаску.

Пробуем, что они там расплавили. По запаху без понятия, какой сыр они туда накидали, но это точно сыр. Из-за резкой алкогольной горечи точно могу сказать, лили какое-то дешёвое белое вино, много.

ВАЖНО: это не глинтвейн, в фондю льют лишь то вино, что сами бы с удовольствием пили. Сыр нужен твёрдых сортов, в идеале: Эмменталь плюс Гауда, натирают его как можно мелко.

Идём дальше, сухарики — сухие, крошатся, слишком мелкие, лучше взять багет крупными, мягко-хрустящими кубиками. Картошка — отлично, холодная курица, как на шаурму, колбаска пиханная пальцем — на любителя. Как к пивной закуске, вопросов не имею, шустро залетела под лагер.

ФУДХАК: по будням с 12:00 до 16:00 — 30% скидка на еду, с такими ценами могут себе позволить.

Тезисами и по делу: в белорусском фондю по-лидски доработать баланс сыров с вином и можно популяризировать до наступления весны. Топовая закуска под красное и пенное в зимние вечера.

Оценка фондю «Лидбир»: 7 кокобаев