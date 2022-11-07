Решил проверить, в каком заведении приготовят самый вкусный хот-дог эвер!

Звучит как два пальца, но на деле нас ждал квест длиною в ночь. Купить хот-дог на заправке может каждый, а вот найти эталонный по всем канонам в заведении оказалось ещё тем испытанием. Первым делом я пробежался по свежему меню жертв, которых недавно тестил, после закинул вопрос читателям и на контрольный загуглил. Получилось выявить с десяток заведений, в которых повара могут засунуть сосиску в булку, некоторые засовывают совершенно неприличные вещи.

Сразу нарисовалась проблемка — почти все работают с 17:00, одно с 12:00 и ещё круглосуточная кальянная. Из плюсов отмечу, что хот-дог то блюдо, которое уже готово: булка испечена с вечера, сосиска куплена, соусы разлиты по бутылкам. Барсука в чужое гнездо запускать не надо.

1. «Риб Ро» | ул. Гикало, 7

В коптильне, работающей с 12:00, хот-доги появляются лишь по средам в полнолуние: сразу два по цене 22byn. Математика школьных классов показывает цифру 11byn за штуку, вполне честно.

Мощная самопиханная колбаска неприлично выпирает за пределы воздушной булки, которую сами испекли. Сверху сливочные соусы и два вида лука. По шкале удобности на 4 из 10, всё вываливается на стол, булка рвётся под начинкой, оболочка сосиски не даёт её проглотить. Топ под пивко!

С 12:00 | Достойно, можно брать!

2. «Нуахуле» | ул. Красная, 12

Между булок, очень смешно, животик надорвать можно. Сами выпекают сдобу, магазинная сосиска из курицы комфортно просунута вовнутрь. Кетчуп змейкой, горчица под сосиской, посыпали луковыми чипсами и огурчик кубиками, с вас 14byn. Горячая собака, удобная на 8 из 10.

Советую сэкономить 2,80byn, если прийти с 12:00 до 16:00, когда на всё меню 20% скидка.

Круглосуточно | Вкусно со скидкой

3. «Молодой» | ул. Веры Хоружей, 25

В молодёжном баре пошли дальше, за 15byn хот-дог с тонкой куриной сосиской в своей булке бриошь поливают соусом карбонара, это который на желтках с пармезаном. Внутри расплавленный сыр, сверху недожарили до хрустоты бекон. Удобно на 3 из 10, но под Кровавую Мэри топовый топ!

Из-за соуса собака жирновата, не пугайтесь, сосиска в натуральной, съедобной оболочке.

С 16:00 | Идеально под коктейль

4. «Закон Бутерброда» | ул. Революционная, 12

В накидочном баре моей молодости хот-дог под салями за 15byn выносят с картофелем фри. Булка магазинная, сосиска с полки рядом. Сухо, без эмоций настолько, что я его и не запомнил.

Выглядит, как типичная сытная закуска, горячая собака бездушная, удобно кусать на 8 из 10.

С 17:00 | Переосмыслить рецепт

5. «Патрик» | ул. Герцена, 4

В меню значится мини-дог с индейкой за 16byn, который оказался бабушкиным пирожком в деревянной полке. Булку выпекают сами, она воздушная, влажная, сверху залили тёплым сырным соусом, украсили луком с петрушкой и укропом. А внутрь напихали порванного индюка, томлёного в соусе. О таких опытах над людьми нужно предупреждать, психика в нынешнее время не железная.

По шкале удобности 3 из 10, за само творчество крепкая восьмёрка, но это не хот-дог.

С 17:00 | Вкусное извращение

6. «Спички» | ул. Октябрьская, 19б

Популярный в среде молодёжной молодёжи — тру шот-бар с акциями 2 по цене 1, за шесть шотов — 12byn. Советую белый шоколад и киви. Самый дорогой хот-дог стоит всего 9,50byn, в компании с фри под сладкой паприкой. Суперская хрустящая булка своей рецептуры держит в заложниках куриную колбасу, говяжий фарш, халапеньо и поломанный начос. По классике брызнули кетчуп с горчицей.

За сегодня это уверенные 8 кокобаев по соотношению цена/качество в мире горячих собак!

С 17:00 | Топовый хот-дог

7. «Свит & Сауэр» | ул. Карла Маркса, 14

Во всё ещё лучшем коктейльном баре времён саксофона готовят классический американский хот-дог за 9byn. Тупо влажная булка из магазина, отварная сосиска, кетчуп и горчица. Только после третьего коктейля под музыку с виниловой пластинки можно постичь все прелести простой еды.

Сюда приходят не за ним, поэтому решили сильно не напрягаться. Имеем, что имеем.

С 17:00 | Просто закуска

N ЗАВЕДЕНИЕ ЦЕНА 1 «Свит & Сауэр» 9byn 2 «Спички» 9,50byn 3 «Риб Ро» 11byn 4 «Нуахуле» 14byn 5 «Молодой» 15byn 6 «Закон бутерброда» 15byn 7 «Патрик» 16byn Цены на хот-доги

ВЫВОД: горячая собака — это простая уличная еда задёшево, но не в Беларуси. Поэтому, если выбирать, то в «Риб ро» на свои сосиски или в «Спички». Всех обнял, славной охоты!