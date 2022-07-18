Святой «Патрик» или грешный ресторатор? Пригубил пива под пластину рёбер за 25 рублей в новом лухари пабе

За много лун это первое открытие большого паба, крафтовые бары для бородатых мальчишек открываются куда чаще. Не являюсь членом фанатов пива, уж если надумал хлопнуть бокальчик, то выбираю из лучшего: ирландский паб «Клевер» с топовыми бургерами почти на 9 кокобаев или в культурный «Роял Оук» за сытными досками еды. Хотя выбор по пабам большой. Ладно, хватит лирики! Новый двухэтажный паб «Патрик» стоит на захоронениях «Староместного Пивовара».

Нет покоя одному ресторатору, прошло две недели с открытия «Марбл», а вот и за паб волноваться надо. Построили его на горке, как на Зыбицкую спускаться, локация спорная, слишком тихий центр.

АТМОСФЕРА

В старые стены ушла не одна копилка. Несколько залов, два этажа, дерево в декоре, интим-зал на компанию со шведским столом, но без дверей. Всего один балкон для летнего чила. По атмосфере получился добротный паб, куда не стыдно на свидание сходить и с Деном накидаться. Годнотище!

Если решите забраться на барную стойку, аккуратно, стулья в баре по 500 долларов каждый.

Сами коптят, сами солят, сами стейки вызревают, сыры возят и полендвицы специями натирают.

ЧТО В МЕНЮ

Для пивпаба перебор с едой, я пришёл пить пиво, а не приём для королевы Англии устраивать. По пиву выбор невелик, а что случилось? А это санкции! Внезапно годные коктейли по антикризисной цене 14byn. В меню собрали рецепты белорусских деревень: жирный хамон из утки, кстати, знаете, что самое сложное в этом хамоне? Поймать утку! Рёбра, бургеры, сто блюд из мяса и пара салатов.

ГДЕ ЕДА

1. Первым мы увидели уверенную порцию взбитого паштета из разных частей курицы с орехами по рецептам «Пена Дней» с булочкой на сливочном масле, цена вопроса 18byn. Паштет и паштет, вкусно. Следующим в стол прилетел биг босс тартар из фермерского оленя под сыром за 27byn, люто советую его, абсолютный баланс. Хамон из утки по 5byn на любителя жирной утки, берите смело.

2. Пока соображали горячее, пришлось так нормально поскучать. А вот и цыплёнок корнишон фермерского откорма, распятый на тарелке с маринованными огурцами и соусом песто, хотят за него 30byn. Мясо нежнее первой любви, корочка хрустит, но птица оказалась копчёной. Знайте!

3. Блюдо на любителя — за 27byn жареная корюшка на молодом картофеле с соусом тартар. Хрустящая, озером пахнет, не забываем макать в майонезный соус с огурцами. Годно!

4. Две пластины поросячьих рёбер с аджикой и одинаковым гарниром — 25byn. Знатно растушили, кость выскальзывает из почти обезжиренного филе свиньи. На 9 кокобаев, надеюсь, не испоганят.

5. Полторы картошки по-нарочански за 21byn, запеченной в печи с белорусским угрём под соусом унаги и неизвестным учёным жидким сыром. Пахнет тиной, видимо, из-за угря, сочетание продуктов подобрано по рецептам Сатаны. Съедобно после литра водки или после трёх дней в лесу. Жуть!

6. Восхитительный натюрморт! За 27byn целая нога карликовой индейки, не удержался, впился в неё резцами. Под золотистой корочкой из сладкого соуса белорусский унаги по островецкому рецепту, нежнейшее диетическое мясо. Низкий поклон тому, кто её делал. К тесту, пока ценой не испортили.

7. Что за фитнес-бутерброд для худеющих пенсионеров? А, это их твист на Рубен сэндвич за, внимание 24byn, размером, как обокрали. Больше хлеба, больше пастрами, больше капусты, больше сыра. Ставлю неуд, где-то в «Дарлинг» в слезах угорает Астори Вадим, этот плут умеет в бутеры.

8. Сколько того кебаба осталось? Два! На лепёшке из барашка в белом соусе с томатной сальсой за 27byn. Красиво и даже вкусно, но почему так мало? Мы в пабе или в клубе худеющих, кому за 35!?

ПО ЕДЕ: для пивной концепции рецепты правильные, есть топовые блюда, но с таким количеством в меню ты как на минном поле. Сократить надобно, спасибо, что без фермерских луковых колец.

Тезисами и по делу: качественный паб, но за гостя придётся побороться, да ещё и импортного пива в Беларуси дня на три, если не налегать. Напоминает «Молт энд Хопс» в лучшие годы, а потом Борис подзабил. Мудрость — не забивайте на заведения, бизнес и людей. Обнял, бокал приподнял!

Оценка паба «Патрик»: 8 кокобаев