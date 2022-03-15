Где в Минске купить недорогие стейки: в новом жилом районе открыли дом белорусского мяса «Мит Хаус»

Теперь, чтобы полакомиться вкуснейшим стейком не за чемодан денег, не придётся путешествовать за МКАД на фермерский рынок Валерьяново. Свою вторую мясную лавку «Молодечненский комбинат» открыл в районе Грушевки на проспекте Дзержинского. У «Мит Хауса» и «Вайн энд Спиритс» один вход, поэтому не найти будет сложно. И вот опять, такой уплотнённый район, а кроме «Булочек» и суши-рыбного магазина «Дом Барсука» ничего и нет.

Предупреждаю, с парковкой в здешних местах совсем печально, как в застройке «Минск Мир» и «Маяк». Если вам удалось найти свободное место — поздравляю, удача на вашей стороне.

МАГАЗИН

Ясно-понятно, на полках выложено их собственное производство: рульки, сосиски, копчёные фестивальные пятачки свиней, мортаделла и прочие Мюнхенские колбаски. Под стеклянной витриной приличный выбор готовых котлет для бургеров, есть те, где пропорции выверил сам шеф-повар ресторана «Эмбер» — Рэнди. Котлеты могу смело рекомендовать, за стейки в маринаде и шашлык не скажу, нужно тестить. А вот рёбра хрюши по 9,65byn за кг можно смело брать!

По левую руку охлаждёнка и упакованные в вакуум стейки, есть и выдержанные в отдельном холодильнике, где созревает мясо. Не хватайтесь за телефон, закладка, это не то, что вы подумали. Дам один совет, когда будете выбирать стейк, старайтесь брать тот, где внутри меньше сала. Жир по краям всегда можно обрезать после обжарки стейка. Сегодня Акелла промахнулся, жирный толстый край за не жалко 11,12byn весом 416г.

Кроме этого правильные соусы для мяса, масло, пряная соль, булки, шоколадки и смотрите сами.

ЖАРИМ СТЕЙК

Кусок мяса смазываю оливковым маслом с розмарином, посыпаю мелкой перечной солью и закидываю пару веточек тимьяна. Пущай полежит 15 минут. Чтобы получился сочный Медиум Рэ, жарю стейк со сливочным маслом и чесноком на среднем огне по 1,5 минуты с каждой стороны, периодически обливая кипящим маслом. Переворачиваю два раза, итого по 3 минуты. Ещё по 20 секунд запечатываю бока. После всех манипуляций на 6 минут в фольгу, чтобы мясо отдохнуло.

На гарнир помидорки из Марокко за 6byn/250г, но лучше бы с нашей картошкой. Так как мясо? — спросите вы. Если бы не сплошной жир, то вполне себе годно за эти деньги — нежёсткое, без жил. Если поедете, то старайтесь выбирать мясистые стейки с минимальной «мраморностью».

Тезисами и по делу: добротная лавка с хорошим выбором мяса за адекватные деньги. С другой стороны, прошлый рибай из Бреста был не хуже. Если уж ехать, то берите вызревшие стейки.

Оценка лавки «Мит Хаус»: 7 кокобаев