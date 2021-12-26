Новые комменты
Популярное
Свежая афиша
Афиша
322 Posts
View Posts
Социальные сети
15K
431K
96K
36K
22K
Подписка
Подписка

Получайте лучие новости на свой email, без спама.

15K
431K
96K
36K
22K
Интересное на сегодня

Как в новой Матрице: тест свежего Нео! Бистро! «Кухня» в жилой застройке «Минск Мир»

отКокобай
26 декабря, 2021
14,0K просмотров
1 репост
0
0
1
0
Нет комментариев
Total
1
Shares
0
0
0
1

Чем больше заселяется людей в свои новые квартиры, тем интересней бизнесменам открывать свои харчевни. С первого обзора заведений «Минск Мира» прошло пять месяцев, и вот началось. Не так давно открылось красивое кафе «Кофейное Посольство», доставка суши «Годзилла», маленький «КФС», скоро кальянная «Дуть», и сейчас мы пройдёмся по только-только необистро «Кухня».

Весь фастфуд и будущая кальянная находятся в здании «ГИППО», этакий островок еды в жилом районе. Новое же заведение обустроилось на проспекте Мира, дом «Я волна».

ИНТЕРЬЕР

Небольшое помещение на 4 столика с контактным залом и видом на детскую площадку. По интерьеру миленько, обои за баром, как в Где сходил рестобара «Дом».

СЧИТАЮ! В любом заведении, особенно, где мало места, должен быть мини-стул для сумки. И липкий ролл-щётка для снятия с вещей всякой шерсти, когда дог-френдли.

Наваристый капучино с мягкой пенкой – 4р, графин воды приносят бесплатно, а детям раскраски. Персонал старается, чтобы всем было комфортно – падабайка!

Вино от 9р за 150мл, игристое от 8р за такой же объём. Вот накатывать у них экономно.

ПО ЕДЕ

Дорого не получится, жесточайшая конкуренция жилого квартала не позволит. В меню завтраки, пару коктейлей и основное, на которое мы и пришли. Сообщают, что на смене один повар, поэтому можем засидеться. Так и получилось, почти на два часа.

Из меню завтраков заказали сырники за 9р и блинчики с лососем, но вместо них вынесли борщ. Сладкий, с лёгкой кислинкой бульон, для запаха пару кубиков мяса, две чесночные пампушки, грудинка и сметана. Справедливо за 9р, точно вкусно.

Время тянется, как на сеансе новой Матрицы Воскрешение, вообще ничего непонятно, но хочется увидеть кульминацию. Минут через очень много вынесли кучкой тёплый салат за 14р с мягкой птицей, оливками, помидорами и сыром с плесенью. Салат и салат, я такой дома замешиваю, когда лениво. Почему они решили, что они необистро?

Мидии в сливочном соусе стоят 14р. Крупные, но их в тарелке оказалось всего 7 штук, ну позвольте, это грабёж средь бела дня! Килограмм в рознице сейчас стоит около 18р. Подавать их лучше в котелке и 100% с хрустящим багетом для сытности. Негодно.

Порубленная и уже заправленная говядина через кулинарное кольцо с мягким хлебом. Стоит 16р, порция средняя, пойдёт, как стартер. Заменил бы хлеб на картошку фри.

Прошло чуть больше часа, и вот блинчики с лососем за 11р из завтраков. Обычно.

Только в условиях глубоко тестового режима я готов ждать еду больше часа. А вот и лосось за 21р в овощах и биске. Не пересушили, корочка получилась хрустящей. Класс!

Тезисами и по делу: так и не понял, в чём их неосность, абсолютно обычная еда. Сейчас в районах-кварталах востребованы котлетки, пюрешки, отбитые шницели, папам – пиво, а детям детское меню. Потестить стоит, скиньте минск-мирским мой обзор.

Оценка кафе «Кухня»: 7 кокобаев

Адрес: г. Минск, пр. Мира, 1

Телефон: +375(29) 394-68-45

Время работы: 08:00 – 23:00

0
0
0
0
Total
1
Shares
Share 0
Share 0
Like 1
Tweet 0
Like 0
Подписаться
Уведомление о
guest
0 Комментарий
Встроенные отзывы
Смотреть все комментарии
Похожие новости
Яндекс.Метрика
0
Будем рады вашему мнению, прокомментируйте.x
()
x