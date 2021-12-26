Как в новой Матрице: тест свежего Нео! Бистро! «Кухня» в жилой застройке «Минск Мир»

Чем больше заселяется людей в свои новые квартиры, тем интересней бизнесменам открывать свои харчевни. С первого обзора заведений «Минск Мира» прошло пять месяцев, и вот началось. Не так давно открылось красивое кафе «Кофейное Посольство», доставка суши «Годзилла», маленький «КФС», скоро кальянная «Дуть», и сейчас мы пройдёмся по только-только необистро «Кухня».

Весь фастфуд и будущая кальянная находятся в здании «ГИППО», этакий островок еды в жилом районе. Новое же заведение обустроилось на проспекте Мира, дом «Я волна».

ИНТЕРЬЕР

Небольшое помещение на 4 столика с контактным залом и видом на детскую площадку. По интерьеру миленько, обои за баром, как в Где сходил рестобара «Дом ».

СЧИТАЮ! В любом заведении, особенно, где мало места, должен быть мини-стул для сумки. И липкий ролл-щётка для снятия с вещей всякой шерсти, когда дог-френдли.

Наваристый капучино с мягкой пенкой – 4р, графин воды приносят бесплатно, а детям раскраски. Персонал старается, чтобы всем было комфортно – падабайка!

Вино от 9р за 150мл, игристое от 8р за такой же объём. Вот накатывать у них экономно.

ПО ЕДЕ

Дорого не получится, жесточайшая конкуренция жилого квартала не позволит. В меню завтраки, пару коктейлей и основное, на которое мы и пришли. Сообщают, что на смене один повар, поэтому можем засидеться. Так и получилось, почти на два часа.

Из меню завтраков заказали сырники за 9р и блинчики с лососем, но вместо них вынесли борщ. Сладкий, с лёгкой кислинкой бульон, для запаха пару кубиков мяса, две чесночные пампушки, грудинка и сметана. Справедливо за 9р, точно вкусно.

Время тянется, как на сеансе новой Матрицы Воскрешение, вообще ничего непонятно, но хочется увидеть кульминацию. Минут через очень много вынесли кучкой тёплый салат за 14р с мягкой птицей, оливками, помидорами и сыром с плесенью. Салат и салат, я такой дома замешиваю, когда лениво. Почему они решили, что они необистро?

Мидии в сливочном соусе стоят 14р. Крупные, но их в тарелке оказалось всего 7 штук, ну позвольте, это грабёж средь бела дня! Килограмм в рознице сейчас стоит около 18р. Подавать их лучше в котелке и 100% с хрустящим багетом для сытности. Негодно.

Порубленная и уже заправленная говядина через кулинарное кольцо с мягким хлебом. Стоит 16р, порция средняя, пойдёт, как стартер. Заменил бы хлеб на картошку фри.

Прошло чуть больше часа, и вот блинчики с лососем за 11р из завтраков. Обычно.

Только в условиях глубоко тестового режима я готов ждать еду больше часа. А вот и лосось за 21р в овощах и биске. Не пересушили, корочка получилась хрустящей. Класс!

Тезисами и по делу: так и не понял, в чём их неосность, абсолютно обычная еда. Сейчас в районах-кварталах востребованы котлетки, пюрешки, отбитые шницели, папам – пиво, а детям детское меню. Потестить стоит, скиньте минск-мирским мой обзор.

Оценка кафе «Кухня»: 7 кокобаев