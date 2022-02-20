Заведения

В Минск пришла наикрупнейшая российская сеть желатинок «Пират Мармелад». Показываю, чем богаты

Кокобай
2 дня назад
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Непонятно почему, но первый магазин открылся в Бресте, и только пару дней назад в Минске на втором этаже ТРЦ «Галерея Минск». Нездоровая мода на желатин началась в 2021 году, первым раскинул карты «Мятный Кит». Затем появились ещё три сети с аналогичными сладостями. В отличие от этих, «Пират Мармелад» выдаёт самый крутой ассортимент с разными приколюхами. Кому зефирный шашлык, набор желатиновых суши или карамельный букет пионов?

Заехал магазин на второй этаж, площадь стандартная, оформление простое, но красивое, с попугаями и деревянными бочками. Странно, что персонал в одноглазых пиратов не нарядили.

ЦЕНЫ: фиксированная на то, что можно взвесить — 5,10byn за 100г, пакет бесплатно. У остального ищите свою стоимость. Не скажу, что прям дёшево, но и не критично, в такие магазины чаще четырёх раз в месяц дети не заводят. Сам захожу только ради сладких подарков, когда нет идей.

АССОРТИМЕНТ

А вот тут начинается магия. Тот самый крайне редкий случай, когда мальчику 37 лет хочется унести домой абсолютно всё. Черепа из суфле с вытекающей шоколадной начинкой, желатиновый конструктор из кубиков, йогуртовый мармелад, кешью в шоколаде и сосательные карамельки.

На подарки большой зефирный шашлык — 28,90byn за шампур, карамельные пионы ручной работы по 36byn, набор желатиновых суши и сладкие тако. Эксклюзив всегда дорого.

Кислая вишня, виноградные бобы, кокосовые грибы, кислые червячки А ещё арбузные ломтики, яблочные колечки, клубничный язык в сахаре, желатинки из сока и много лакрицы. Вкусно!

МИНУСЫ: часть сундуков с мармеладом не прикрыта от бацилл, такое надо срочно устранить.

Тезисами и по делу: цены выше, чем у остальных, а вот ассортимент сахара наикрутейший, но всё равно, самый вкусный мармелад — это Haribo, имхо. Не показывайте статью детям.

Оценка магазина «Пират Мармелад»: 8 кокобаев

Адрес: г. Минск, пр. Победителей, 9

Телефон: +375(00) 000-00-00

Время работы: 10:00 — 22:00

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16 Комментарий
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ИГНАТ
ИГНАТ
1 день назад

То не было ни одного магазина десятилетиями,то за год 4 разных бренда зашло…Создав друг другу лютую конкуренцию.Белорусский предприниматель во всей своей красе,придумать ничего мозгов не хватает,только спиздить похожую идею…С такими ценами и арендой космической им дорога только на разорение…хотя всем на них насрать

18
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Зайка
Зайка
14 часов назад
Ответить на  ИГНАТ

а можно без мата?

0
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Rebellis
Rebellis
1 день назад
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А ты что своё создал, интересно? Если ты не понимаешь основ экономики иди книгу по эк теории почитай, а не пиши о том, что кто-то у кого-то стырил.

5
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Зайка
Зайка
14 часов назад
Ответить на  Rebellis

он тут местный хнйтнер)

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Uze_chem
Uze_chem
1 день назад

Как говорит мой папа — «хрень». Разница между ним и мной в том, что для него хрень абсолютно все, для меня лишь вот этот магазин.

5
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Зайка
Зайка
14 часов назад
Ответить на  Uze_chem

отличный отзыв, молодец)))

0
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Игнат
Игнат
14 часов назад

Открытая выкладка развесного товара, неизвестно что там за ребёнок трогал руками эти мармеладки. Воздержусь..

2
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Татьяна
Татьяна
1 день назад

Была ещё в декабре в Галерее Мармелаша с европейским мармеладом, вроде, по 3,5 рублей за 100 гр, но теперь появился Пират с китайским конструктором по 5,1 рубля за 100 гр и карамельными конфетами по 30 рублей… с этим мармеладом уже все с ума посходили… но зато от этого уже Мятный кит и продает гав… российского производства и, которое в обычном ритейле в 2-3 раза дешевле… Но зато Кит , молодец, что умеет заработать на тех, кто клюёт только на силу бренда, а уж он у них точно круче в РБ, чем у Пирата… видимо, скоро тоже ценник поднимут до 5.… Подробнее »

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Зайка
Зайка
14 часов назад
Ответить на  Татьяна

а что, это реально китайский мармелад?

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Татьяна
Татьяна
14 часов назад

Хорошо бы, чтобы люди читали состав,а ту всю Россию химией заполонили,вот и до нас добрались.Жаль.

1
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Зайка
Зайка
14 часов назад

Что лучше, Пират-Мармелад, Мармелаша или Мятный Кит?

1
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Alexey
Alexey
13 часов назад
Ответить на  Зайка

Marmimi

0
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Игнат
Игнат
14 часов назад
Ответить на  Зайка

Они просто заплатили за рекламу тут

1
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Кристина
Кристина
1 день назад

Вкусно, но уже совсем не дешево.

1
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Зайка
Зайка
14 часов назад
Ответить на  Кристина

да, цены уже не лайт получаются

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Крупнейшая сеть мармеладных «Пират Мармелад» зашла в Беларусь. Сколько стоит и где ждать - Koko.by
1 день назад

[…] можно ознакомиться на сайте. А в феврале откроются в […]

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