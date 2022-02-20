В Минск пришла наикрупнейшая российская сеть желатинок «Пират Мармелад». Показываю, чем богаты

Непонятно почему, но первый магазин открылся в Бресте, и только пару дней назад в Минске на втором этаже ТРЦ «Галерея Минск». Нездоровая мода на желатин началась в 2021 году, первым раскинул карты «Мятный Кит». Затем появились ещё три сети с аналогичными сладостями. В отличие от этих, «Пират Мармелад» выдаёт самый крутой ассортимент с разными приколюхами. Кому зефирный шашлык, набор желатиновых суши или карамельный букет пионов?
Заехал магазин на второй этаж, площадь стандартная, оформление простое, но красивое, с попугаями и деревянными бочками. Странно, что персонал в одноглазых пиратов не нарядили.
ЦЕНЫ: фиксированная на то, что можно взвесить — 5,10byn за 100г, пакет бесплатно. У остального ищите свою стоимость. Не скажу, что прям дёшево, но и не критично, в такие магазины чаще четырёх раз в месяц дети не заводят. Сам захожу только ради сладких подарков, когда нет идей.
АССОРТИМЕНТ
А вот тут начинается магия. Тот самый крайне редкий случай, когда мальчику 37 лет хочется унести домой абсолютно всё. Черепа из суфле с вытекающей шоколадной начинкой, желатиновый конструктор из кубиков, йогуртовый мармелад, кешью в шоколаде и сосательные карамельки.
На подарки большой зефирный шашлык — 28,90byn за шампур, карамельные пионы ручной работы по 36byn, набор желатиновых суши и сладкие тако. Эксклюзив всегда дорого.
Кислая вишня, виноградные бобы, кокосовые грибы, кислые червячки А ещё арбузные ломтики, яблочные колечки, клубничный язык в сахаре, желатинки из сока и много лакрицы. Вкусно!
МИНУСЫ: часть сундуков с мармеладом не прикрыта от бацилл, такое надо срочно устранить.
Тезисами и по делу: цены выше, чем у остальных, а вот ассортимент сахара наикрутейший, но всё равно, самый вкусный мармелад — это Haribo, имхо. Не показывайте статью детям.
Оценка магазина «Пират Мармелад»: 8 кокобаев
Адрес: г. Минск, пр. Победителей, 9
Телефон: +375(00) 000-00-00
Время работы: 10:00 — 22:00
То не было ни одного магазина десятилетиями,то за год 4 разных бренда зашло…Создав друг другу лютую конкуренцию.Белорусский предприниматель во всей своей красе,придумать ничего мозгов не хватает,только спиздить похожую идею…С такими ценами и арендой космической им дорога только на разорение…хотя всем на них насрать
а можно без мата?
А ты что своё создал, интересно? Если ты не понимаешь основ экономики иди книгу по эк теории почитай, а не пиши о том, что кто-то у кого-то стырил.
он тут местный хнйтнер)
Как говорит мой папа — «хрень». Разница между ним и мной в том, что для него хрень абсолютно все, для меня лишь вот этот магазин.
отличный отзыв, молодец)))
Открытая выкладка развесного товара, неизвестно что там за ребёнок трогал руками эти мармеладки. Воздержусь..
Была ещё в декабре в Галерее Мармелаша с европейским мармеладом, вроде, по 3,5 рублей за 100 гр, но теперь появился Пират с китайским конструктором по 5,1 рубля за 100 гр и карамельными конфетами по 30 рублей… с этим мармеладом уже все с ума посходили… но зато от этого уже Мятный кит и продает гав… российского производства и, которое в обычном ритейле в 2-3 раза дешевле… Но зато Кит , молодец, что умеет заработать на тех, кто клюёт только на силу бренда, а уж он у них точно круче в РБ, чем у Пирата… видимо, скоро тоже ценник поднимут до 5.… Подробнее »
а что, это реально китайский мармелад?
Хорошо бы, чтобы люди читали состав,а ту всю Россию химией заполонили,вот и до нас добрались.Жаль.
Что лучше, Пират-Мармелад, Мармелаша или Мятный Кит?
Marmimi
Они просто заплатили за рекламу тут
Вкусно, но уже совсем не дешево.
да, цены уже не лайт получаются
[…] можно ознакомиться на сайте. А в феврале откроются в […]