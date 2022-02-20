В Минск пришла наикрупнейшая российская сеть желатинок «Пират Мармелад». Показываю, чем богаты

Непонятно почему, но первый магазин открылся в Бресте, и только пару дней назад в Минске на втором этаже ТРЦ «Галерея Минск». Нездоровая мода на желатин началась в 2021 году, первым раскинул карты «Мятный Кит». Затем появились ещё три сети с аналогичными сладостями. В отличие от этих, «Пират Мармелад» выдаёт самый крутой ассортимент с разными приколюхами. Кому зефирный шашлык, набор желатиновых суши или карамельный букет пионов?

Заехал магазин на второй этаж, площадь стандартная, оформление простое, но красивое, с попугаями и деревянными бочками. Странно, что персонал в одноглазых пиратов не нарядили.

ЦЕНЫ: фиксированная на то, что можно взвесить — 5,10byn за 100г, пакет бесплатно. У остального ищите свою стоимость. Не скажу, что прям дёшево, но и не критично, в такие магазины чаще четырёх раз в месяц дети не заводят. Сам захожу только ради сладких подарков, когда нет идей.

АССОРТИМЕНТ

А вот тут начинается магия. Тот самый крайне редкий случай, когда мальчику 37 лет хочется унести домой абсолютно всё. Черепа из суфле с вытекающей шоколадной начинкой, желатиновый конструктор из кубиков, йогуртовый мармелад, кешью в шоколаде и сосательные карамельки.

На подарки большой зефирный шашлык — 28,90byn за шампур, карамельные пионы ручной работы по 36byn, набор желатиновых суши и сладкие тако. Эксклюзив всегда дорого.

Кислая вишня, виноградные бобы, кокосовые грибы, кислые червячки А ещё арбузные ломтики, яблочные колечки, клубничный язык в сахаре, желатинки из сока и много лакрицы. Вкусно!

МИНУСЫ: часть сундуков с мармеладом не прикрыта от бацилл, такое надо срочно устранить.

Тезисами и по делу: цены выше, чем у остальных, а вот ассортимент сахара наикрутейший, но всё равно, самый вкусный мармелад — это Haribo, имхо. Не показывайте статью детям.

Оценка магазина «Пират Мармелад»: 8 кокобаев