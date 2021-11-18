Крупнейшая сеть мармеладных «Пират Мармелад» зашла в Беларусь. Сколько стоит и где ждать

Как нам стало известно, первый магазин откроется 21 ноября в Бресте на ул. Советская, 51. Стоить будет мармелад от 5р за 100г и выше. Также будет широко представлен штучный товар – фигурная карамель собственного производства. В столице сильно заволновались наши мармеладные, у которых практически один и тот же желатин с ценой от 3,30 до 3,50р. Последним открылся «Дом Мармелада» в ТРЦ «Палаццо».

О СЕТИ: «Пират Мармелад» насчитывает около 50 магазинов по всей России с более чем 400 видами разных сладостей, орехов и зефира. Пока все ждут открытия первого магазина в центре Бреста, с ассортиментом можно ознакомиться на сайте.