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Крупнейшая сеть мармеладных «Пират Мармелад» зашла в Беларусь. Сколько стоит и где ждать

отКокобай
18 ноября, 2021
5 комментариев
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Как нам стало известно, первый магазин откроется 21 ноября в Бресте на ул. Советская, 51. Стоить будет мармелад от 5р за 100г и выше. Также будет широко представлен штучный товар – фигурная карамель собственного производства. В столице сильно заволновались наши мармеладные, у которых практически один и тот же желатин с ценой от 3,30 до 3,50р. Последним открылся «Дом Мармелада» в ТРЦ «Палаццо».

О СЕТИ: «Пират Мармелад» насчитывает около 50 магазинов по всей России с более чем 400 видами разных сладостей, орехов и зефира. Пока все ждут открытия первого магазина в центре Бреста, с ассортиментом можно ознакомиться на сайте.

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5 Комментарий
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Ксения
Ксения
4 минут назад

Интерьер почти один в один как в Чехии,только там цены в евро )

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Маня Маша
Маня Маша
1 час назад

как теперь с этим жить, я из Минска(

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Алинка
Алинка
2 часов назад

Вот это уже интересненько!

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Папа Дэн
Папа Дэн
2 часов назад

Постоянно с детьми тарим там вкусняхи разные. Это в Москве было

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MrKot
MrKot
3 часов назад

оооо, крутая сеть зашла к нам!

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