Бар «Легенда» — первый белорусский испано-перуанский круглосуточный бар на 1700 квадратов c 30% скидкой до захода солнца

Сеть лидского пивзавода наливай-ка «Лидбир» с полгода назад забрала помещение ресторана белорусской культуры и быта «Грай». Чтобы вы понимали, площадь заведения порядка 1400 квадратных метров, никто не хотел его. Новая «Легенда » — это три этажа, на втором — сцена, за массивными деревянными дверями отдельные залы и укромные каморки. Запоминайте на случай всяческих массовых праздников.

Бар хоть и работает круглосуточно, но пересменку с 08:00 — 09:00 никто не отменял. В их сети насчитывается шесть баров с Лидским пивом на кране до 4,50р за бокал, как правило все демократичные. Легенда стал своего рода исключением, ну мне так показалось.

АТМОСФЕРА

Ууух! Просторно, есть, где разгуляться, но в тоже время с отдельными комнатами для уединения. Шершавые серые стены, как в школе, когда у завхоза закончилась зелёная краска. На них картины, по периметру мягкие кресла, ничего необычного. Минимализм.

Пятьдесят видов своих настоек по 5р, коктейли по 10р, чую бел. алкоголь в замесах.

ЧТО ПО ЕДЕ

Перуанские севиче, испанская паэлья и классические пивные закуски. Если не ошибаюсь, повара они забрали из навсегда ушедшего бара «Тапас », где сейчас «Олд Таун ».

Быстрее всего получился фритюрный пивной пикет — доска хрустяшек за 25р. Пару луковых колец, кукурузные чипсы, крокеты из картошки, тянущийся сыр в панировке, сухари из чёрного хлеба, остатки курицы и два самодельных соуса. Чисто закуска.

Солянка за 9р на сбалансированном бульоне средней порции и такого же наполнения.

Внезапно, севиче похоже на севиче, как то, что на дегустацию перуанский шеф-повар готовил. Много креветок, мягкий сладкий батат, кукуруза, острый чили, красный лук, кислое молоко тигра (такой маринад, с тигром всё ок), кинза и зачем-то водоросли. Их севиче стоит 26р, и это прям отлично, если любите лаймово-кислое с острым. Кайфанул.

Кусок бочины — свиные рёбра за 28р с картошкой и томатным соусом. Растушены до состояния тушёнки, в меру с жирком. Ничего плохого сказать не могу, но вкушал вкуснее в «Клеверок» на акции по четвергам — 24р/540г и каждый день в «Паб 1067» — 15,90р/700г.

Две мелких колбаски из курицы за 15р с одинаковой картошкой и тем же соусом. Годно, как бабуля в деревне пальцем пихала. С подачей не старались, гляньте у «Друзей ».

На десерт — фондан за 8р с шариком мороженого. Как ему и полагается — течёт горьким шоколадом. Вот вам рецепт, как легко его приготовить дома за 1р.

СКИДКА: по будням сразу после пересменки с 09:00 до 17:00 — скидка 30% на всю еду!

Тезисами и по делу: с учётом нынешних цен в похожих барах, у этих рублей на 5 — 7 всё дешевле и вполне съедобно. Если ищете, куда сходить компанией на пиво, то тут вам понравится, похожий бар с випками называется «Завод », открылся совсем недавно.

Оценка бара «Легенда»: 7 кокобаев