С проверкой прибыли на новый гастропаб «Завод», который построила «Аливария»

Во времена своей молодости я проработал на «Белваре» в отделе качества, поэтому знаю не понаслышке, что такое завод, сейчас сравним. Конечно же, шутка. Просто кто-то из управления пивзавода посчитал это смешным неймингом. Гастропаб «Завод» открыт под их финансированием и чутким руководством. Идея заиметь своё заведение для популяризации своего же пива – отличный ход!

Именно на этом месте c 2018 года камнем, брошенным в речку, лежал некогда популярный ресторан «Семь комнат ». Мы запомним его молодым и весёлым.

Сразу же пасхалка для гостей: юридическое лицо на двери завода «Гас Роба Авод».

ЧТО ВНУТРИ

У больших заведений всегда преимущество, на заводе места хватит всем. Общий зал со сценой, закрытая випка, он же «Актовый зал », с посадкой человек на двадцать. Кстати, забронировать его можно бесплатно в порядке жилой очереди. Кто последний? Внимание – в наличии зал для общего пения в микрофон. Для молодых бесплатный кикер, для олдов – ретро игровые автоматы тоже фо фри. Атмосфера получилась правильная. Теперь у «Публики », «Друзей » и «Бруклина » ещё конкурент. Идеально для больших компаний, просмотра футбола и корпоративов за вменяемый прайс.

Заводская атмосфера беспробудного пьянства до 6 утра под песни на 8 кокобаев.



ЧТО В МЕНЮ

Меню из всего популярного, специально для тусовочных заведений под любой возраст. Пока что без суши, но есть почти шаурма, оно же буррито за 18р. Однако, ну и цены!

Гостеприимный бокал воды – бесплатно, но со вкусом ржавчины. Флэшбэк в детство, когда малыми пили воду прямо из колонки у дороги. Ладно, воду перезалили.

Официанты встревожены, скорей всего, без опыта работы в реальных условиях. Бывает.

ТЕСТИМ

Первый день после надувания шариков, персонал волнуется, словно лиса в курятнике. Кастрюлька солянки за 15 минут. Подают со сметаной, стоит 12р – приемлемо. Сытная порция, хорошо наварена, кисло по правилам, не пожалели колбас. Годно!

Салат способом Цезарь с птицей за 16р. Повторяю себе: «Паша, ты не в ресторане, хватит брюзжать, пёс! ». На тарелке хрустящие, но холодные листья, скорей всего, салатного кочана Айсберг, переваренное яйцо перепела и сочная куриная грудка. Не вывалили на салат, а обваляли в домашнем чесночном майонезе, капельку бы анчоусов для аромата. А сухарики лучше по классике вместо чипсов. Вполне вкусно!

Стейк из вырезки с кукурузой – 32р, цена на грани. Попросил медиум рэ, выглядит вполне, но отруб подозрительно плоский. Не знаю, варили его как яйца, или домашний су-вид, но мясо получилось отваренным. Текстура рыхлая, соус не в тему, негодно.

Из фритюра выбрали митболы за 14р. В комплекте два соуса и картошка решёткой. Мясные шарики после кипящего масла стали хрустящими. Сытная закуска.

Шоколадный брауни за 12р развалили по тарелке, закинув сверху шарик мороженого. Я такой дома делаю, когда шоколадный фондан в духовке передержу. В теории возможна авторская подача. Шоколадно-горький, приторно сладкий, без эмоций.

Для совершенно базовых блюд – дорого. У «Клевера », «Роял Оук» и «Гостей» уровень выше! Не могу требовать от гастропаба высокой кухни, что смогли, то смогли.

КОКТЕЙЛИ

Оба коктейля по 13р случились на настойках. Завод – вариация на Белый сусский только на гречишной водке, жёсткий и приторный, гречка всё портит. Второй на Кампари с вишневой настойкой был поприятнее. С авторством нужно подвязывать, пока классику до идеала не доведут, а тут её не видел. Рюмка настойки по 6р – это дорого для водки, 500мл хоум вайн за 30р тоже такое себе. Историю с баром не понял. Для кого?

Настойку так и не принесли, но в счёт добавили. Появилась скидка, думаю обеденная.

Своё пиво по 6,90р, Бонаква по 4р, ни стыда ни совести! А вы точно гастропаб?

Тезисами и по делу: сейчас место не про еду за эти деньги, но есть время подтянуть. С форматом угадали, такое сейчас точно востребовано, пустыми простаивать не должны. Для шумных Дней рождения 35 плюс, пивных заседаний, да и новогодние корпоративы не за горами. По еде больше вопросов, чем ответов. Прозвучал гудок, пора домой!

Оценка гастропаба «Завод»: 6 кокобаев