Прошлись по «Олд Таун» на месте «Тапас Бара», чтобы посмотреть на их сэндвич за 30р

Всё правильно подметили, бар с таким же названием, но на русском, лил пиво в Троицком предместье. Именно лил – с полгода назад он рипнулся. К большому сожалению, вместо единственного заведения с хоть какой-то испанской кухней теперь просто городской рестобар «Олд Таун». Ничего необычного, кроме меню, с этого момента попрошу вас присесть или опереться на что-то устойчивое.

По традиции дал им две недели на акклиматизацию, хотя не хотел этого делать. Коллектив матёрый, не первый день в ресторанах, но по лицам читалась паника.

С момента первого прихода меню перерисовывали три раза. Пропали бургеры по 30р, тартары стали в разную стоимость, часть блюд потеряла пару рублей. Хронология.

АТМОСФЕРА

Оголили кирпич, развесили рукописные картины, внедрили много дерева, заселили зелёными растениями. Получилось стильное кафе без концепции. Вечер, лампы излучают приглушённый свет, в зале я да мы с тобой, и один столик девушек. Уютно.

ЧЕМ КОРМЯТ

Шеф-повар из недошедшего на Реалтбай «Филини», меню на одну страницу с элементами европейской кухни, пасты и лёгкой эротики. Первое, что бросается в глаза – необычная стоимость для обычных блюд и усреднённые цены. К примеру, салаты по 18р. Совпадение? Ладно, не имею привычки судить о людях по одёжке и о еде по ценам, поэтому заказываю рандомно. С ценами – всё, дальше каждый решит для себя сам.

Но! С ценообразованием в старом городе какая-то беда, или не считали и выставили на глаз, или это какой-то социальный эксперимент. Запомните, когда в кафе вам говорят, что не цены высокие, а вы мало зарабатываете – это не так. В ресторанном бизнесе всё предельно просто: есть поставщики, есть цена, есть классическая накрутка умножить минимум на два для заработка, оплаты аренды, коммуналки, налогов и выдачи зарплат. Цену на блюдо определяет исходный продукт, стейк из японской коровы Вагю в Минске дешёвым быть не может. Второй фактор – ненасытность владельца бизнеса.

Коктейль на роме за 16р вполне неплохо, глинтвейн тоже 16р, перевернул страницу.

ТЕСТИМ

Выносили по мере готовности. Паста получилась быстрее холодных закусок. Обычные спагетти с пятью крупными, грамотно обжаренными креветками – 23р. Базово.

К слову, в Италии пасту с морепродуктами никогда не посыпают сыром, но это в Италии.

Филе сибаса без единой косточки, обжаренное в миндальных чипсах, на чёрных оливках. Вкусно, но за 27р я бы добавил ещё гарнира, чтобы блюдо было полноценным. Хорошо!

Цезарь за 18р с нежной куриной грудкой. Запоминайте, сколько сыра. Всё бы хорошо, если бы не густо залили майонезным жирным соусом, и зачем сладкий жареный лук, а где яйца? Ясен-прекрасен, что вариаций салата тьма, но тут погорячились.

Тартар с красной икрой в новогодней версии стоит 23р, был 28р. Лосось положили на овощную подушку в лёгком сливочном соусе. На вкус, как оливье, вполне вкусно.

А вот и тот сэндвич, который просили затестить читатели. Филадельфийский чизстейк за 30р, ох, звучит, как что-то на богатом. На половинке хрустящего хлеба разложена жареная говядина с луком и перцем, политая тягучим сыром. Ладно, это вкусно, а вот картошка фри должна быть хрустящей, а не мягкой. Эльфический бутерброд.

НА СЛАДКОЕ

Все десерты по 10р, их тоже усреднили. Мисочка крем-брюле без характерной стеклянной корочки, внутри как холодный молочный пудинг. Это плохо. Черничный пирог сухой, рыхлый, бездушный. Не, с такой техникой приготовления сладкого, им куда проще заказывать у опытных кондитеров. Десерты на 5 кокобаев!

Тезисами и по делу: приятный интерьер, интимные столики вдоль окон с видом на Комсомольскую, но с гастрономической частью что-то сломалось. Стараются, но высокие цены подразумевают высокое качество, и никак иначе. Будет перетест.

Оценка рестобара «Олд Таун»: 6 кокобаев