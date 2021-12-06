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Прошлись по «Олд Таун» на месте «Тапас Бара», чтобы посмотреть на их сэндвич за 30р

отКокобай
6 декабря, 2021
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7 комментариев
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Всё правильно подметили, бар с таким же названием, но на русском, лил пиво в Троицком предместье. Именно лил – с полгода назад он рипнулся. К большому сожалению, вместо единственного заведения с хоть какой-то испанской кухней теперь просто городской рестобар «Олд Таун». Ничего необычного, кроме меню, с этого момента попрошу вас присесть или опереться на что-то устойчивое.

По традиции дал им две недели на акклиматизацию, хотя не хотел этого делать. Коллектив матёрый, не первый день в ресторанах, но по лицам читалась паника.

С момента первого прихода меню перерисовывали три раза. Пропали бургеры по 30р, тартары стали в разную стоимость, часть блюд потеряла пару рублей. Хронология.

АТМОСФЕРА

Оголили кирпич, развесили рукописные картины, внедрили много дерева, заселили зелёными растениями. Получилось стильное кафе без концепции. Вечер, лампы излучают приглушённый свет, в зале я да мы с тобой, и один столик девушек. Уютно.

ЧЕМ КОРМЯТ

Шеф-повар из недошедшего на Реалтбай «Филини», меню на одну страницу с элементами европейской кухни, пасты и лёгкой эротики. Первое, что бросается в глаза – необычная стоимость для обычных блюд и усреднённые цены. К примеру, салаты по 18р. Совпадение? Ладно, не имею привычки судить о людях по одёжке и о еде по ценам, поэтому заказываю рандомно. С ценами – всё, дальше каждый решит для себя сам.

Но! С ценообразованием в старом городе какая-то беда, или не считали и выставили на глаз, или это какой-то социальный эксперимент. Запомните, когда в кафе вам говорят, что не цены высокие, а вы мало зарабатываете – это не так. В ресторанном бизнесе всё предельно просто: есть поставщики, есть цена, есть классическая накрутка умножить минимум на два для заработка, оплаты аренды, коммуналки, налогов и выдачи зарплат. Цену на блюдо определяет исходный продукт, стейк из японской коровы Вагю в Минске дешёвым быть не может. Второй фактор – ненасытность владельца бизнеса.

Коктейль на роме за 16р вполне неплохо, глинтвейн тоже 16р, перевернул страницу.

ТЕСТИМ

Выносили по мере готовности. Паста получилась быстрее холодных закусок. Обычные спагетти с пятью крупными, грамотно обжаренными креветками – 23р. Базово.

К слову, в Италии пасту с морепродуктами никогда не посыпают сыром, но это в Италии.

Филе сибаса без единой косточки, обжаренное в миндальных чипсах, на чёрных оливках. Вкусно, но за 27р я бы добавил ещё гарнира, чтобы блюдо было полноценным. Хорошо!

Цезарь за 18р с нежной куриной грудкой. Запоминайте, сколько сыра. Всё бы хорошо, если бы не густо залили майонезным жирным соусом, и зачем сладкий жареный лук, а где яйца? Ясен-прекрасен, что вариаций салата тьма, но тут погорячились.

Тартар с красной икрой в новогодней версии стоит 23р, был 28р. Лосось положили на овощную подушку в лёгком сливочном соусе. На вкус, как оливье, вполне вкусно.

А вот и тот сэндвич, который просили затестить читатели. Филадельфийский чизстейк за 30р, ох, звучит, как что-то на богатом. На половинке хрустящего хлеба разложена жареная говядина с луком и перцем, политая тягучим сыром. Ладно, это вкусно, а вот картошка фри должна быть хрустящей, а не мягкой. Эльфический бутерброд.

НА СЛАДКОЕ

Все десерты по 10р, их тоже усреднили. Мисочка крем-брюле без характерной стеклянной корочки, внутри как холодный молочный пудинг. Это плохо. Черничный пирог сухой, рыхлый, бездушный. Не, с такой техникой приготовления сладкого, им куда проще заказывать у опытных кондитеров. Десерты на 5 кокобаев!

Тезисами и по делу: приятный интерьер, интимные столики вдоль окон с видом на Комсомольскую, но с гастрономической частью что-то сломалось. Стараются, но высокие цены подразумевают высокое качество, и никак иначе. Будет перетест.

Оценка рестобара «Олд Таун»: 6 кокобаев

Адрес: г. Минск, ул. Интернациональная, 9

Телефон: +375(29) 000-00-00

Время работы: 12:00 – 23:00

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7 Комментарий
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ИГНАТ
ИГНАТ
19 часов назад

Любое место после Прокопьева эти сутулые безмозглые собаки превратят в отстойник.Оставь старую концепцию и чуть переделай меню…НЕт надо свое Аогроублюдство показать,навесить на обычнейшие простейшие блюда аддский ценник….Паскудство…Скорее на Реалт валите,Рыстаратары

3
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Маша
Маша
14 часов назад
Ответить на  ИГНАТ

Сколько можно сквернословить?

0
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ИГНАТ
ИГНАТ
11 часов назад
Ответить на  Маша

НЕ читай.Сколько можно убожеств открывать с ценами из головы….Или они за месяц на Роллс хотят заработать…Как можно заублюдить такое место,в котором была отличная концепция и кухня…Безмозглые недоразвитые существа,им только шаурмячные открывать….И то опомоятся…

1
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Биокарлик
Биокарлик
18 часов назад
Ответить на  ИГНАТ

2 чаю этому уважаемому господину

2
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Ponni
Ponni
21 часов назад

С оценкой полностью согласна, нет тут ничего выдающегося

2
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Машка
Машка
21 часов назад

Меню первое посмотрела и удивилась сколько ошибок, сейчас вроде как поправили и стало лучше. Ну и цены чуть приспустили

0
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Язь
Язь
21 часов назад

Сендвич этих денег конечно же не стоит!

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