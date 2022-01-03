Что теперь готовят в зам «Бистро де Люкс» – кафе «Мартиник»

Многие ждали открытия, в том числе ваш покорный слуга и путеводитель по заведениям Беларуси. Привыкайте, «Бистро» теперь брассери «Мартиник», где левая часть – бар с таким же названием. Считаю это поспешным решением, может возникнуть путаница, хотя многие по сей день упорно называют, как раньше. Обзор на «Мартиник» я писал, но вернётесь к нему позже.

На дворе 2022 год, а заработал ресторан тихенько в конце декабря. Для ветеранов по традиции задержал стрелки на часах, дабы успели поработать с отзывами гостей.

Брассери – это тип французских кафе, но сейчас уже и рестораны. Маленькие, уютные заведения, впитавшие в себя время. Им этот формат подходит, значит, кафе.

АТМОСФЕРА

Внутри всё те же стены, большие окна и привычная расстановка мебели. Из нового: официанты, управляющий-смотрящий за заведением, и главный по еде, который раньше от звонка до звонка в «Гранде». А ещё кто-то шибко шустрый решил, что из-за бара нужно убрать стулья. Зачем? Почему? Где теперь испить обеденный коктейль за приятной беседой с барменом? Потом поймут и вернут, практически уверен.

Душевно, как в старые добрые, будет теперь, где в центре кофе попить. Персонал старается, но когда на вопрос: «А у вас же старый шеф-повар?», отвечают уверенно: «Да!», становится не по себе. Открывались впопыхах, есть ещё время потренить.

ЧЕМ ПОЯТ

Просто Джин с тоником за 18р как-то не по-христиански, итальянское просекко за 12,50р в разделе Шампанское, ну такое. А если кратко, то испить можно под любой бюджет. Цены на вино за 125мл от 12р до 33р за Примитиво, Мум льют по 25р за бокал.

ЧЕМ КОРМЯТ

Будьте готовы к факапам, и что именно ваш заказ придётся ждать долго и мучительно. Всё дело в их маленькой кухне. Устрицы по 21р за штуку, наверное, чтобы не заказывали. Цены разные, в меню совсем забыли про вес блюд, чувствую, скоро пропишут.

Чуть выше по горочке «Си Фуд Бар» готов пожалеть вашу копилку, если вы за устрицами.

Первым вынесли немецкое по 16р за бокал. Дальше, в знакомой тарелке с синей каёмкой подали классический Нисуаз с желтопёрым тунцом и карпаччо из говядины.

Салат как салат только ценой в 23р. Тунец розовый, томаты бакинские, картошка запечённая, но слегка пересушена, салат хрустит здоровьем. Скажу да.

По тонконарезанному, приятного цвета мясу за 18р с капельками трюфельного соуса вопросов не возникло, вкусно, всё в балансе. Не забудьте про хлеб или картошку фри.

Ножка утки стоит 29р, подают под мясным соусом и однородным пюре из батата с жареным кумкватом. Лапа мясистая, растушена до волокон. Точно да!

Вода за деньги, поди привыкли, но где корзина хлеба с маслицем? Я вас спрашиваю!

С кухни донёсся совет – бери пасту вот эту вот. Окей! Макароны за 27р в точно и не скажешь каком соусе, с креветками, жареной хурмой и сыром страчателла. Сочетание – дикое, если выложить на тесто, то получится рецепт новогодней «Пиццы Лисиццы».

На десерт освежёванная груша под сусальным золотом, распаренная в красном вине, подаётся с шариком мороженого. Просят 18р и это перебор, с учётом того, что тут нет усилий кондитера. Томили в Бароле? Вкусно, цена на грани зла. Там ещё есть пирог с козьим сыром и чёрной смородиной за 27р, скорей всего, целый пирожище!

ВАЖНО! Но не очень. Завтраки, обеды появятся чуть позже, карты принимают.

Тезисами и по делу: городу 100% нужен такой формат, я вообще не сомневаюсь, а вот по рецептам есть вопросы. Благо меню универсальное под разный достаток, даже айтишники смогут себе позволить. Чуть позже устрою перетест, а пока го тестить!

Оценка кафе «Мартиник»: 7 кокобаев