Демократичный бар для своих «Карма» переехал. Сейчас покажу, что молодёжь нынче пьёт

На Комсомольской именно он отпаивал домашними коктейлями по цене мини шаурмы. Потом их попросили, теперь они живут на территории «Белтяжмаша», где скоро построят новый фудкорт вместо унылого «Двора». Кроме этого, советую магазин-кафе «Безумный Веган», уютную крафтососню «Бешеная Лягушка», спокойных названий не осталось. Про самый большой выбор разливного пива в «Спин» я докладывал в обзоре.

Ищите «Карму » за мексиканским кафе в помещении бывшего туалета, а дальше вывеска и по ступенькам. За пластиковыми дверями здоровенное помещение старого здания со вторым ярусом для мизантропов.

Есть идея, открылся новый ресторан «Карма», где нет меню. Тебе просто приносят то, что ты заслуживаешь.

АТМОСФЕРА

Спартанские условия с жёсткой мебелью, под лестницей кресло, играет правильная музыка, погружающая в транс. Как будто дома в старой сталинке, впитавшей время и уклад жизни людей. Душевно, люблю всё такое.

ФИШКА: крайне позитивные товарищи. По вечерам собирают на приюты для животных, разыгрывают татуировки, устраивают симпозиумы, приглашают музыкантов. Молодым скучно не будет, день бы так пожить.

ПИТЬЁ

В забавно оформленном меню коктейли как дома. Свои настойки в шотах по 6р, из еды сегодня готовят осеннее карри с рисом и тремя видами овощей, бутерброд с хумусом. Выбор невелик, без мяса грустно на душе. Как дома, это значит, напитки льют в бокалы Икея со льдом и газировкой. Вот только не нужно сейчас фыркать, я предупреждал, что бар домашний для своих. Карри с тофу – это прекрасно, но надо бы острее, а лучше с курицей.

Голубая устрица с режимом инкогнито, Туса-Джуса на текиле и все твои друзья, Симпл Димпл с пупыркой.

Простые замесы по социально доступной цене в 7р. По их мнению, оверпрайснутые (дорогие) коктейли – это когда от 10р до 12р. В бокалах Маршрутка в Киев и Тутти-Фрутти – вполне сносно, чтобы уйти в нирвану без понтов. Я же больше уважаю концентрированные напитки без газировки и кубиков замороженной воды. Это потому что я старый.

Тезисами и по делу: строго молодёжная история, когда дома грустно, а на улице мокро. Однозначно, такие бары должны быть, где своё комьюнити, а на новых гостей смотрят с подозрением, или дело во мне (сейчас улыбнулся). Так, закажите C++, сядьте у окна и просто насладитесь моментом, не делайте так, как я в обзоре.

Оценка бара «Карма»: 7 кокобаев