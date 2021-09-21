Новая литовская пирожковая и иранский суп-бар с чеком до 7 рублей

Выбрали крышу «Комаровского рынка» на фруктовых рядах по стороне, где «Жуй» готовит свои пинсы. Если с пиццами всё понятно, то с прибалтийскими пирожками по 3,50р и восточными супами по 2,90р дела обстоят иначе. Предположу, что интуристы решили подкинуть монету, не анализируя свою целевую аудиторию, открываясь на авось. Так, к слову, аренда помещения в месяц стоит около 800р с коммуналкой.

Мало кому удаётся выжить на просторах рынка. Китайская уличная еда «Вкус матери» и рижское кафе – скачать все альбомы. Более-менее тащит на годном кофе «Кофейная кухня» у входа на рынок и пирожковая «Кинза.

Окно «Кибинас»

Им будет сложно противостоять традиционным жирненьким пирожкам с капустой и яйцом по 90 копеек из тележки. У литовцев в меню пять начинок в кибинай по 3,50р и куриный бульон за 2 р. Кибинай – это аутентичный пирожок из песочного теста, как правило с бараниной в сливочном масле. Ни сесть, ни встать, строго навынос.

Выбор невелик, беру с курицей. После первого укуса, флэшбэк в счастливое детство. Пасмурная осень, жёлтая листва под ногами, мы с родителями в Тракайском замке. Пирожок за один лит точно также брызнул мне на обувь горячей сливочной струёй. Скупая мужская слеза скатилась по щеке. Ничего сложного, поэтому вкусно.

Оценка: 7 кокобаев Режим: 10:00 – 19:00 | понедельник – выходной

Кафе «Суп Бар»

За дверями с логотипом, напоминающим блинно-котлеточную «Мама Дома», расположен бар, ну как бар, суповая с вегетарианскими иранскими супами. Стакан 300мл – 2,9р, 500мл – 4,99р и чай бесплатно. Дёшево, но и без мяса. Сегодня давали чечевичный с луком и овсяными хлопьями, красный с чечевицей, луком и картошкой. Тёплый белый суп на кефире с нутом на любителя, но я оценил. Идеально для работников рынка в такую погоду!

Оценка: 7 кокобаев Режим: 10:00 – 18:00 | понедельник – выходной

ВЫВОД: напрашивается сам собой, рынок – место про аутентичную уличную еду, только администрации нужно выделять комфортные помещения, в которых можно творить. Подержим рублём интуристов в поисках счастья.