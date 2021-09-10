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Сегодня на Зыбицкой откроется сидрерия «Белый Налив» где всё по 2,9р. Достал меню

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Украинская сеть пришла в Беларусь, говорят по франшизе, даже мою стори репостнули. Первый бар откроется 10 сентября в 17:00 на Зыбицкой, 6 рядом с баром «От заката до рассвета». Я, как всегда, достал вам меню, обзор позже, чтобы акклиматизировались. Второй бар позже на Октябрьской, 23а рядом с суповой «Изи Суп».

Всё по 2,9р, в меню с устрицами вышла ошибка. Пока что хот-доги, надеюсь, и пироги в скором времени появятся.

Адрес: г. Минск, ул. Зыбицкая, 6

Режим: с 17:00

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Виктор
Виктор
6 часов назад

На русском меню не могли написать мозг сломаешь пока поймешь…

2
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Георгий
Георгий
1 час назад
Ответить на  Виктор

Это точно подмечено)

0
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Roo
Roo
4 часов назад
Ответить на  Виктор

учитывая ваш комментарий, не уверен, что там у вас есть что ломать

14
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Георгий
Георгий
1 час назад

Конкурент пьяной вишне?

0
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