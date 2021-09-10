Сегодня на Зыбицкой откроется сидрерия «Белый Налив» где всё по 2,9р. Достал меню

Украинская сеть пришла в Беларусь, говорят по франшизе, даже мою стори репостнули. Первый бар откроется 10 сентября в 17:00 на Зыбицкой, 6 рядом с баром «От заката до рассвета». Я, как всегда, достал вам меню, обзор позже, чтобы акклиматизировались. Второй бар позже на Октябрьской, 23а рядом с суповой «Изи Суп».

Всё по 2,9р, в меню с устрицами вышла ошибка. Пока что хот-доги, надеюсь, и пироги в скором времени появятся.