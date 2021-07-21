Новое домашнее грузинское кафе «Батуми». Тест на контрасте после Грузии

После отдыха в Батуми, о котором я уже писал в блоге, пришёл к простому выводу: уровень кухни Минска крайне высок, наши повара – молодцы. Чтобы в Грузии приготовить вкусно, нужно просто выйти в огород или поймать свободно пасущегося в горах барашка. И как только я узнал о новом «Батуми», то непременно выехал на тест, зажав в кулачке чуть больше 50 рублей – это 61 лари.

Очередное домашнее кафе по типу того, что было в человечнике ЖК «Вог». Как всегда, пару стульев, картины, флаг и летняя терраса от пивняка. Меню стандартное, а по понедельникам 15% скидка.

Туалета в кафе нет совсем, только служебный для своих. Поэтому на жидкости старайтесь не налегать.

Заказываем почти всё. Карты принимают, но неохотно, цены ниже средних, из явных плюсов – разные хинкали по 1р. Первым вынесли грузинский салат за 6р из двух видов овощей, зелени и домашних специй. Спелые помидоры, сезонный огурец, почти как в Грузии. Вкусно и негрустно.

Неместный виноградный лимонад Зени по вкусу далеко не Зедазени. Не такой насыщенный.

По гостеприимной традиции угостили красненьким, и на столе появилась долма под сметаной. В листья винограда завернули сочный мясной фарш с рисом и подварили. За 7р без вопросов.

Курица по-чкмерски в сливочно-чесночном соусе за 12р. От курицы сегодня только две грустные ноги. Если бы грузины увидели такую кулинарию, они бы ещё долго смеялись. Ну, такое себе по всем критериям.

Вот он – хачапури по-аджарски за 12р. Сыра не пожалели, пропорции с адыгейским с виду правильные, а вот с тестом какая-то беда. Слишком булки из «Евроопта» напоминает. Сытно, не канонично, но сносно вкусно.

Хинкали из говядины с зеленью – по 1р. Обязательно посыпьте душистым перцем. Итак, тесто упругое, чутка толстовато, внутри много сока, прилично мяса, но пересолили. В целом – огонь! Пишу и хочу вернуться.

Самодельную пахлаву за 3р брать советую, а засохшую от старости чурчхелу лучше не стоит.

МОЙ ТОП ПО ХИНКАЛЬКАМ

Ресторан «Тифлисъ» и «Мелограно», если не испортили – в «Натврис Хе». Стритфуд от «Шаурма и Хинкали» на Комаровском рынке – вот карта. Если повезёт с поваром, то в «Хинкальне» на Интернациональной по 1,25р. В ТЦ «Палаццо» узбеки из «Чайхана Сити» валят сочнейшие хинкали с кулак подростка.

Тезисами и по делу: так и есть, ещё одно самодельное кафе грузинов с реально домашней кухней. Ради сочных хинкали по рублю можно съездить, в остальном рискуйте сами, я вам всё рассказал.

Оценка кафе «Батуми»: 7 кокобаев