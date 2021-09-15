В «Суши Вёсла» каждый день можно купить суши за 2р

Каждый день с 15:50 до 16:00 и с 21:50 до 22:00 – 10 минут скидок, любой целый ролл будет стоить 2р. Акция действует только на островке в ТРЦ «Галерея Минск», 6 этаж, фудкорт. Каждый час благотворительность:

Владимир отдал за этот набор 8 рублей. Учтите, на диванах к этому времени ждёт вас конкуренция.

Остальные почасовые скидки распространяются на следующие роллы и блюда:

1. Авокадо маки, Каппа маки, Сяке маки, Текка маки, Тамаго маки, Тай маки, Гранд Филадельфия маки, Карай маки, Кияри маки, Филадельфия маки, Умаи фреш маки, Манго сяке маки, Асахи маки, Ямато маки.

2. Hot Box Wok с курицей и лапшой Якисоба в кисло-сладком соусе, Hot Box Wok с курицей и лапшой Рамен в чесночном соусе, томатный суп с курицей, суп с курицей, мисо суп и острый суп с жареным лососем.

3. Салат с курицей по-азиатски, салат с курицей по-итальянски, салат овощной с сыром Моцарелла.

4. Яси маки с шоколадным соусом, Момо маки с ягодным соусом.

5. Пять видов комбо.