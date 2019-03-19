Стать автором
0
7932
Как в Минске производят итальянскую пасту и где её можно купить
Федя, дичь! Что можно заказать из еды на WildBerries?
5
12316
Федя, дичь! Что можно заказать из еды на WildBerries?
Бургер, Бро? Теперь в квартале Новой Боровой есть своя бургерная
9
7591
Бургер, Бро? Теперь в квартале Новой Боровой есть своя бургерная
Первый в Молодечно вьетнамский стрит-фуд «Фо Бо» с честными ценами легко утрёт столице нос
8
5970
Первый в Молодечно вьетнамский стрит-фуд «Фо Бо» с честными ценами легко утрёт столице нос
Кто кроме «Е-доставки» может привезти пакет с продуктами на дом в период самоизоляции
20
22645
Кто кроме «Е-доставки» может привезти пакет с продуктами на дом в период самоизоляции
Общепит не сдаётся! Домашнее приключение с новой доставкой суши «Roll Bros»
20
10443
Общепит не сдаётся! Домашнее приключение с новой доставкой суши «Roll Bros»
Тестим самый дорогой обед из бичпакета в Беларуси!
19
13932
Тестим самый дорогой обед из бичпакета в Беларуси!
За каким форматом будущее, или что готовят в новом кафе «Bro bakery» с акцентом на пасты и булки
18
7815
За каким форматом будущее, или что готовят в новом кафе «Bro bakery» с акцентом на пасты и булки
Интересно, стал бы генеральный директор «Минсктранса» есть в столовой депо?
25
9458
Интересно, стал бы генеральный директор «Минсктранса» есть в столовой депо?

Главные новости

Завтра в ресторане «Ronin» в меню появится 14 новых блюд по честной цене
Тартары, рамены и бао с креветкой «Умами» теперь на доставке
Туалетная бумага, септодез и колбаса — смотрите, что напекли в Cakes.by
Новые обеды с акцентом на рамен запустили в «Ronin»
В Минске запустили доставку еды по подписке. Видели?
Набор для приготовления бургеров дома за две минуты
Где купить китайские, тайские и японские продукты и рецепт приготовления фо бо как в «Сайгоне»
37
8798
Где купить китайские, тайские и японские продукты и рецепт приготовления фо бо как в «Сайгоне»
Проверяем, что готовят на обед гимнасткам в кафе «Плие»
30
6570
Проверяем, что готовят на обед гимнасткам в кафе «Плие»
Как работает первый в Беларуси таромат: забирает пустые бутылки и выдаёт скидки в Грин
32
3308
Как работает первый в Беларуси таромат: забирает пустые бутылки и выдаёт скидки в Грин
Какие заведения делают скидку от 30 до 50%, если брать еду навынос в коронавирус
34
43584
Какие заведения делают скидку от 30 до 50%, если брать еду навынос в коронавирус
Контрольное взвешивание! Где в Минске заказать вкусный вок до 13 рублей с доставкой на дом
45
14380
Контрольное взвешивание! Где в Минске заказать вкусный вок до 13 рублей с доставкой на дом
50
6996
Что можно заказать на 100 рублей в новом лакшери ресторане «Шарли», где много блюд из фуа-гра
За 10 минут готовим на завтрак нежнейшую запеканку на чистом твороге для сырников
59
17050
За 10 минут готовим на завтрак нежнейшую запеканку на чистом твороге для сырников
Не кашляй! Рискуем в китайском кафе «Бамбук», которое втиснули в жилой дом на Фрунзенской
42
10030
Не кашляй! Рискуем в китайском кафе «Бамбук», которое втиснули в жилой дом на Фрунзенской
Как на вкус капучино от первого робота-бариста, собранного белорусскими айтишниками
55
4436
Как на вкус капучино от первого робота-бариста, собранного белорусскими айтишниками
Три жертвы санкций, или как выглядит белорусский хамон, сколько стоит и где его купить
43
8905
Три жертвы санкций, или как выглядит белорусский хамон, сколько стоит и где его купить
Проверили, чем кормят в столовой Университета гражданской защиты МЧС будущих спасателей
45
5149
Проверили, чем кормят в столовой Университета гражданской защиты МЧС будущих спасателей
Секретный проект «Godzilla» — новая доставка суши за 45 минут от «Пицца Лисицца» хочет захватить Минск!
54
33244
Секретный проект «Godzilla» — новая доставка суши за 45 минут от «Пицца Лисицца» хочет захватить Минск!
Читать еще

Популярное видео

Еще видео
1/10 видео
1
Тестим самый дорогой обед из бич-пакета в Беларуси. Китайское острое самозаваривающееся блюдо. Жесть
Тестим самый дорогой обед из бич-пакета в Беларуси. Китайское острое самозаваривающееся блюдо. Жесть
04:25
2
Как делают знаменитое Советское шампанское. Экскурсия с Минского завода игристых вин.
Как делают знаменитое Советское шампанское. Экскурсия с Минского завода игристых вин.
04:22
3
Дорогой и дешевый виски. Пробуем виски Конора Макгрегора. Шок от результатов дегустации!
Дорогой и дешевый виски. Пробуем виски Конора Макгрегора. Шок от результатов дегустации!
07:10
4
Скандальный ресторатор показывает как приготовить пасту с лососем дешевле, чем в ресторане. КОКОБАЙ
Скандальный ресторатор показывает как приготовить пасту с лососем дешевле, чем в ресторане. КОКОБАЙ
09:17
5
Обзор доставки СУШИ! Контрольная закупка! КОКОБАЙ
Обзор доставки СУШИ! Контрольная закупка! КОКОБАЙ
19:27
6
Пробуем жуткую еду из Азии. То, что не привыкли есть белорусы! КОКОБАЙ
Пробуем жуткую еду из Азии. То, что не привыкли есть белорусы! КОКОБАЙ
13:04
7
Тестим самый дорогой в городе бургер с вонючим сыром Раклет. Тест модного инста-бургера! КОКОБАЙ
Тестим самый дорогой в городе бургер с вонючим сыром Раклет. Тест модного инста-бургера! КОКОБАЙ
03:04
8
Пробуем самый острый перец на 1.500.000 сковиллей. Чуть не умерли от остроты. КОКОБАЙ
Пробуем самый острый перец на 1.500.000 сковиллей. Чуть не умерли от остроты. КОКОБАЙ
11:36
9
Пробуем самую мерзкую еду, тухлая селедка в банке. Тестим Сюрстремминг! КОКОБАЙ
Пробуем самую мерзкую еду, тухлая селедка в банке. Тестим Сюрстремминг! КОКОБАЙ
06:39
10
Кто лучше приготовит сырники? Блогер Кокобай Vs Артём Лосев. КОКОБАЙ
Кто лучше приготовит сырники? Блогер Кокобай Vs Артём Лосев. КОКОБАЙ
18:21
Заведения
Заведения
Афиша
Афиша
Работа
Работа
Недвижимость
Недвижимость
Скидки
Скидки

Новые заведения

Еще заведения