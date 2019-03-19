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Недвижимость
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Как в Минске производят итальянскую пасту и где её можно купить
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Федя, дичь! Что можно заказать из еды на WildBerries?
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Бургер, Бро? Теперь в квартале Новой Боровой есть своя бургерная
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Первый в Молодечно вьетнамский стрит-фуд «Фо Бо» с честными ценами легко утрёт столице нос
20
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Кто кроме «Е-доставки» может привезти пакет с продуктами на дом в период самоизоляции
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Общепит не сдаётся! Домашнее приключение с новой доставкой суши «Roll Bros»
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Тестим самый дорогой обед из бичпакета в Беларуси!
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За каким форматом будущее, или что готовят в новом кафе «Bro bakery» с акцентом на пасты и булки
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Интересно, стал бы генеральный директор «Минсктранса» есть в столовой депо?
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Завтра в ресторане «Ronin» в меню появится 14 новых блюд по честной цене
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15 апреля, 2020
Туалетная бумага, септодез и колбаса — смотрите, что напекли в Cakes.by
14 апреля, 2020
Новые обеды с акцентом на рамен запустили в «Ronin»
13 апреля, 2020
В Минске запустили доставку еды по подписке. Видели?
12 апреля, 2020
Набор для приготовления бургеров дома за две минуты
10 апреля, 2020
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Где купить китайские, тайские и японские продукты и рецепт приготовления фо бо как в «Сайгоне»
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Проверяем, что готовят на обед гимнасткам в кафе «Плие»
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Как работает первый в Беларуси таромат: забирает пустые бутылки и выдаёт скидки в Грин
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Какие заведения делают скидку от 30 до 50%, если брать еду навынос в коронавирус
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Контрольное взвешивание! Где в Минске заказать вкусный вок до 13 рублей с доставкой на дом
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Что можно заказать на 100 рублей в новом лакшери ресторане «Шарли», где много блюд из фуа-гра
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За 10 минут готовим на завтрак нежнейшую запеканку на чистом твороге для сырников
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Не кашляй! Рискуем в китайском кафе «Бамбук», которое втиснули в жилой дом на Фрунзенской
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Как на вкус капучино от первого робота-бариста, собранного белорусскими айтишниками
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Три жертвы санкций, или как выглядит белорусский хамон, сколько стоит и где его купить
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Дорогой и дешевый виски. Пробуем виски Конора Макгрегора. Шок от результатов дегустации!
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