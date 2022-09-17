Где отдохнуть с семьей до 70 километров от Минска? Охотимся на новой ферме «Улитка»

Проблематично нынче куда-то выехать, поэтому пришло то самое время поскрести по сусекам Беларуси. По наводке читателя прибыли в новую улиточную агроусадьбу. А про остальные локации для отдыха не дальше 70км от Минска почитаете в обзоре, как только закончим с этим. Новый, но далеко не первый, парк «Улитка» создали в 45км от центра столицы, кроме брюхоногих, оставляющих скользкий след, у них тут ещё необычный постоялый птичий двор с караоке.

Про пение с экрана не шучу. Предупреждаю, чтобы к ним попасть придётся позвонить, узнать график приёма и записаться. Кроме на посмотреть, хозяева готовят современную белорусскую кухню.

ПРО ФЕРМУ

Докладывает скаут Илья: на ферме наблюдается коллекция с десяток редких и красивых декоративных курочек. Их есть нельзя, хотя вопрос цены. Один из самых любопытных вариантов — это индонезийская курица, у которой черное мясо и чёрные кости, прям «KFC» black edition.

Маленькая гордость начинающих фермеров — сорок пять техасских и калифорнийских перепёлок, несущих молодильные яйца, которых они вырастили сами из яиц. Советуют по одному каждое утро.

Выращивают улиток Helix Aspersa Maxima, Helix Aspersa Muller и Achatina Reticulata Albino Body. И да, их необязательно есть, можно выкупить, поселить дома и кормить кабачками, запасёнными с лета.

Немного о жизни улиток: до половозрелого возраста первой надо прожить 12 месяцев, второй — 6 месяцев. У них 25 000 зубов, питаются огурцами, кабачками, тыквой, в голодные времена могут поддаться каннибализму. Всё, что любят веганы — смело давайте улиткам. Морковь для улитки как афродизиак. Так же улитка, как трушный фудхантер, чувствует еду на большом расстоянии.

В домашних условиях могут жить в здравой памяти до 10 лет, есть случаи, когда улитка-долгожитель дотянула до 20 лет. Килограмм белой икры улитки стоит 400 Евро. Если закрыть глаза, то ощутите вкус запечённых грибов с нотками чернозёма. Хорошо сочетается с Вдова Клико Брют Розе.

ЧЕМ КОРМЯТ

Морально сложно есть то, что недавно мило уплетало огурец. Но таков современный мир потребления, от него не уйти, не уехать, не убежать, если только пойти в веганы, улиточка!

Шесть улиток в разных соусах — 12byn, по ощущениям, как мидии с грибами. Обожаю улиток!

Сет в одной тарелке за 12byn: шакшука типа рагу с домашними яйцами, яйца — решают! Современная белорусская паэлья, напоминающая плов, который в те далёкие времена готовили приезжие узбеки в деревнях Новополоцка. И грядочный сезонный салат «Дары природы». Как дома, падабайка!

Тезисами и по делу: клёвый отдых, если бы не платный вход 15byn с носа, с другой стороны, таким образом можно поддержать белорусских новаторов. Могу рекомендовать для острых ощущений. Новым читателям на всякий напомню про лучший в стране зооландшафтный парка «Диприз».

Оценка парк «Улитка»: 7 кокобаев