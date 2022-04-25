Пожалуй, самый крутой зооландшафтный парк в Беларуси! Прошлись по территории комплекса «Диприз»

Продолжаем полюбившуюся всем рубрику: «Гостевой Кокобай» — это охота на интересные, я бы даже сказал, удивительные места нашей страны. Оказывается, у нас столько интересных объектов, просто никто о них не рассказывает, поэтому беру инициативу в свой блог. Совсем недавно мы исследовали на предмет жизни туристический зоопарк «Натюрлих» и немецкий комплекс с проживанием в глухом лесу «Хатки», обзор посмотрите после.

Два часа по хорошей дороге, и вот мы у ворот зооландшафтного парка «Диприз», построенного мебельной фабрикой с одноимённым названием. Если любите путешествия по лесам, культурную рыбалку, полежать в горячей японской бане и катание по болотам на вездеходе, то крайне рекомендую к посещению усадьбу «Белый лось» от «Гродненской фабрики Нёман».

На территории 200 гектаров проживают декоративные птицы и редкие животные, а также высажены все виды деревьев, которые произрастают в Беларуси. Созданы участки монодревесной растительности: берёзовые, грабовые и ореховые рощи. Во всю строятся зоны отдыха с дубовыми беседками и скамейками, детскими площадками и игровыми комплексами. Скоро обещают заселить слонов, а пока кормим бизонов, наглых страусов и козликов.

Комплекс состоит из двух разных парков: «Лясныя Таямнiцы» и «Парк Жывёлау».

ЦЕНЫ: с взрослых по 12byn за проход в оба парка, детей возраста от 3 до 14 лет запустят за 8byn. Работают только в субботу и воскресенье с 11:00 до 18:00, есть трансфер. Население в первом парке можно подогреть специальным кормом за 2byn. А во втором ведро с вкусняшками для крупных животных уже 7byn. Тару возвращаешь и получаешь набор шоколадок.

ПЕРВЫЙ ПАРК

ВТОРОЙ ПАРК

Со своими животными нельзя, если что, друга можно оставить в зооотеле на территории.

Перед выездом отварите яйца вкрутую, заварите чай в термос и соберите дюжину бутербродов. С человеческой едой в парке туго, есть сомнительное мини-кафе и такой же фудтрак.

Специально оборудованная комната для матери с ребёнком. Есть, где подгузники заменить.

СОВЕТУЮ

Обязательно на разведку в аутентичный парк с музеями, ресторанами и отелями «Сула» и современный комплекс рыбалки, еды, локальных продуктов и комфортного отдыха «Акварель».

Тезисами и по делу: не одобряю цирк, контактные зоопарки для детей и содержание животных в неволе, но тут всё выглядит гуманно. К посещению рекомендую, когда пройдут дожди.

Оценка парка «Диприз»: 9 кокобаев