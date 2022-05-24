Одичать в загородном эко-отеле «Солнечный Кит» у озера под Минском

Какие-то тридцать километров, и мы оказываемся в лоне дикой природы, покорённой человеком для своего отдыха. Случайным образом в рамках проекта «Гостевой Кокобай» попали в комплекс «Солнечный Кит», построенный людьми на месте старого лагеря в сосновом бору. Для гостей создан большой красивый гостевой дом на компанию и маленькие бунгало вокруг озера. Для любителей пожарить мясо на природе установлены мангалы, другой еды вы тут не найдёте.

Еду берите с собой. Максимум что смогут сделать — это завтрак, который входит в стоимость номера. А стоят они ни много ни мало — 250byn по будням и 300byn по выходным. Чуть дешевле, чем люкс номер на двоих с завтраком в бутик -отеле «Залкинд», кстати, обзор таки был!

Есть 3 домика на воде, их кстати тоже можно арендовать.

Номера простые за эти деньги, но всё компенсирует природа и хорошая компания с кальяном. В них только одна большая двухспальная кровать и шкаф. Телевизора и кондиционера в комнатах тут нет.

Развлекать себя придётся самим в бане, для детей верёвочный городок. Мне понравилось, спокойно и хорошо у них, до вот этого вот текста. Вот карта проезда для ленивых путешественников. Кстати у них зона свободная от алкоголя, курения и шумных вечеринок. Знайте это!