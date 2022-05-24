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Ночлег

Одичать в загородном эко-отеле «Солнечный Кит» у озера под Минском

Кокобай
8 часов назад
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Какие-то тридцать километров,  и мы оказываемся в лоне дикой природы, покорённой человеком для своего отдыха. Случайным образом в рамках проекта «Гостевой Кокобай» попали в комплекс «Солнечный Кит», построенный людьми на месте старого лагеря в сосновом бору. Для гостей создан большой красивый гостевой дом на компанию и маленькие бунгало вокруг озера. Для любителей пожарить мясо на природе установлены мангалы, другой еды вы тут не найдёте.

Еду берите с собой. Максимум что смогут сделать — это завтрак, который входит в стоимость номера. А стоят они ни  много ни мало — 250byn по будням и 300byn по выходным. Чуть дешевле, чем люкс номер на двоих с завтраком в бутик -отеле «Залкинд», кстати, обзор таки был!

Есть 3 домика на воде, их кстати тоже можно арендовать.

Номера простые за эти деньги, но всё компенсирует природа и хорошая компания с кальяном. В них только одна большая двухспальная кровать и шкаф. Телевизора и кондиционера в комнатах тут нет.

Развлекать себя придётся самим в бане, для детей верёвочный городок. Мне понравилось, спокойно и хорошо у них, до вот этого вот текста. Вот карта проезда для ленивых путешественников. Кстати у них зона свободная от алкоголя, курения и шумных вечеринок. Знайте это!

Адрес: Минский район, д. Лихачи

Телефон: +375(29) 804-87-88

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Владислав
Владислав
6 часов назад

Зона свободная от курения, а ты сидишь кальян дуешь

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Кокобай
Кокобай
5 часов назад
Ответить на  Владислав

Зона свободная, поэтому сам решаю

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Guest
Guest
2 часов назад
Ответить на  Кокобай

Яки дерзки хлопец

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Максим
Максим
1 час назад

О! Бывший лагерь Чайка кажется. А так же бывший центр обучения детей Город Солнца. И да , идеи хиппи , вегоество и прочее

Последний раз редактировал 44 минут назад пользователем Максим
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Кокобай
Кокобай
8 минут назад
Ответить на  Максим

Всё так, теперь частное подворье

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