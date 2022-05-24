Одичать в загородном эко-отеле «Солнечный Кит» у озера под Минском

Какие-то тридцать километров, и мы оказываемся в лоне дикой природы, покорённой человеком для своего отдыха. Случайным образом в рамках проекта «Гостевой Кокобай» попали в комплекс «Солнечный Кит», построенный людьми на месте старого лагеря в сосновом бору. Для гостей создан большой красивый гостевой дом на компанию и маленькие бунгало вокруг озера. Для любителей пожарить мясо на природе установлены мангалы, другой еды вы тут не найдёте.
Еду берите с собой. Максимум что смогут сделать — это завтрак, который входит в стоимость номера. А стоят они ни много ни мало — 250byn по будням и 300byn по выходным. Чуть дешевле, чем люкс номер на двоих с завтраком в бутик -отеле «Залкинд», кстати, обзор таки был!
Есть 3 домика на воде, их кстати тоже можно арендовать.
Номера простые за эти деньги, но всё компенсирует природа и хорошая компания с кальяном. В них только одна большая двухспальная кровать и шкаф. Телевизора и кондиционера в комнатах тут нет.
Развлекать себя придётся самим в бане, для детей верёвочный городок. Мне понравилось, спокойно и хорошо у них, до вот этого вот текста. Вот карта проезда для ленивых путешественников. Кстати у них зона свободная от алкоголя, курения и шумных вечеринок. Знайте это!
Адрес: Минский район, д. Лихачи
Телефон: +375(29) 804-87-88
Зона свободная от курения, а ты сидишь кальян дуешь
Зона свободная, поэтому сам решаю
Яки дерзки хлопец
О! Бывший лагерь Чайка кажется. А так же бывший центр обучения детей Город Солнца. И да , идеи хиппи , вегоество и прочее
Всё так, теперь частное подворье