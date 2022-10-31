Если «Макдональдс» не хочет давать нам завтрак, то тогда сами приготовим Брекфаст ролл дома

Все осведомлены, что из-за, скорей всего, регулирования цен, а может из-за логистики в «Макдональдсе» не будет продуктов, из которых они смогут собрать нам завтраки. Я писал про эту чудовищную ситуацию, а буквально пару дней назад в Макмаффин всунули говяжью котлету вместо свиной — это знак! Пышную булку с яйцом и перчёной котлетой я уважаю, но их Брекфаст ролл с самым вкусным внутри ещё лучше. Поэтому сегодня покажу, как приготовить его дома.

Вообще ничего сложного, но будет пипец, как вкусно. Для этого нам понадобятся продукты, которые есть в любой лавке и сковорода. Прикупил домой электрогриль, вот и повод его затестить.

Вот таким запомнился Брекфаст ролл из «Мака» много лун назад, — плохо скрученный, но смачный!

Ингредиенты купил на глаз, зависит от голода и количества завтракающих, если что на второй день.

Знаете почему на горлышке кетчупа цифра 57? Создатель Генри Джон Хайнц считал цифру 5 своим счастливым числом, а 7 — счастливое число его жены. Никаких масонских заговоров в ней нет.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

Свиной фарш

Отварная картошка

Сырокопчёный бекон

Тортилья

Квадратиками сыр Чеддер

Десяток яиц

Любимый кетчуп

Репчатый лук

СОБИРАЕМ:

1. Свиной фарш соединяю с порубленным луком, душистым перцем и вбиваю одно яйцо.

При помощи рук и обычной крышки от закаток, придаю правильную форму нашим котлетам.

2. Из натёртого отварного картофеля с солью и перцем формирую хашбрауны. Крышка понадобится.

Чтобы начинка выскакивала из крышки легко и непринуждённо, смазал её подсолнечным маслом.

3. Три яйца вбиваю в сливочное масло и превращаю всё в воздушный, нежный яичный скрэмбл.

4. Жарю сочнейшие ломтики бекона на режиме «Бекон» до хрустящего состояния. Рекомендую его.

5. Всё, наши заготовки для Брекфаст ролла готовы. Начинаю собирать: беру тортилью, а не лаваш, выдавливаю насыщенный соус Хайнц. Выкладываю разрезанную пополам котлету, сверху располовиненный хашбраун, жареный бекон и сыр. Если не снимать сторис, то это быстро.

6. Аккуратно сворачиваю, только не как шаурму, должен получиться элегантный конверт.

Слушайте, это так просто и быстро в гриле с разными режимами, хотя, можно всё жарить на одном. Как вариант, мультисковорода, о которой уже писал. Иногда прям хочется написать «Всё было на Кокобай». Гриль облегчает жизнь, но на сковороде не хуже будет, только переворачивать надо.

Один ролл мы попробовали запечь на гриле, получилась шаурма, не повторять мои ошибки.

Грамотное вложение 620byn в гриль, только мыть лень. Обложу его фольгой, как китайцы делают.

ВЫВОД: считаю, успех Брекфаст ролла заложен в его природных ингредиентах, которые мы любим, плюс кисленький томатный соус идеально дополняет мясо, картошку, бекон и яйца. На 9 кокобаев!