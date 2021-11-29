Что такое сублиматы? Паста с курицей, борщ украинский, омлет и пудинг с чиа за 3 минуты из пакета

Всегда считал такую еду уместной только в путешествиях по глубинке. Но как поведал один человек, разбирающийся в кодах, это отличная штука для дома. Сублиматы – продукты, полученные методом сублимационной сушки, после их превращают в блюда. Опять же, по наводке открыл сайт и рандомно выбрал то, что понравилось: борщ, пюре с говядиной, омлет с грибами, пасту и пудинг.

В наполненной корзине пять приёмов, обезвоженной еды завесили на 37р/240г, если набрать на 50р, то доставка бесплатная, а так ещё 5р. Хорошо живут путешественники, с другой стороны, чем легче походный рюкзак, тем и дорога приятней.

Любители утренних каш на зиму могут запастись сублимированной голубикой, ежевикой и малиной. Заливаешь кипятком, и в твоей овсянке ягода, как живая!

ВЗРЫВАЕМ

1. Сублимированный в пакетик украинский борщ стоит 4,6р. Внутри говяжий бульон, говядина, перец сладкий, капуста, сметана, лук, томаты, морковка, зелень, хлопья картошки, соль, сахар, аскорбиновая кислота. Срок годности 18 месяцев, неее, не тушёнка, не тушёнка! Вот не верю, что из этого без глутаматов может быть вкусный борщ. Ну окей, как приказано, залил 200мл горячей воды и принялся ждать 5 минут.

НУ КАК? Всем своим видом говорит, что я борщ, но непитательный, без доброй жиринки. Если добить баланс солью и перцем, то у костра зайдёт, как родненький.

Это был бюджетный вариант из России. Украинские сублиматы с медведем, лакающим из котелка, более качественные, поэтому борщ стоит, как в ресторане – 12,20р.

2. Базовая пюрешка с говядиной стоила мне 4,6р. Выбор на сайте просто капец, не только путешественники возбудятся. Есть даже Том Ям и плов с говядиной.

НУ КАК? По вкусу должно напоминать ту белковую смесь, что впервые ел Нео на борту Навуходоносор. Ничего общего с картофельным пюре, пресная жижа. Буэ!

3. Омлет с грибами из пакета за 4,6р? Ты что такое? Это вообще законно?

НУ КАК? Да, реально получился мокрый скрэмбл с запахом грибов. Пару капель кетчупа, и смачна есцi. Куда проще, чем искать гнездовья диких птиц в лесу.

4. Фузилли с курицей за 14,90р – богатый вариант! Потрясти, вскрыть, достать поглотитель, залить 300мл кипятка, перемешать, закрыть на замок, подождать 10 минут.

НУ КАК? Макароны, сырные шарики, томатный порошок и куриные кубики. Кипяток залил прямо в пакет, как велела инструкция. Через три минуты у меня готов паста-суп. Не думаю, что возможно добиться идеальной пасты из пакета. Вот это вкусно, даже очень! За цену макарон можно заказать доставку из Мака, если возят в лес. Шутка-мишутка.

ДЕСЕРТ

5. На сладкое обещают шоколадный чиа-пудинг за 7р, придуманный в Киеве. Сушёные семена, какао, сухое коровье молоко и из кокоса. Процесс приготовления не меняется.

НУ КАК? А знаете, вкусно, как «Несквик» залить горячим молоком. Семена чиа приятно похрустывают на зубах. Глядя на всё это изобилие, захотелось в лес податься.

ПЛЮСЫ: шикарно для дачи, когда лень разжигать мангал, а на утро после субботы можно борщик заварить. Правда, не лучше бичпакета, но точно полезнее.

Тезисами и по делу: для первого теста, то что называют «Гала» брать не нужно, лучше слегка потрясти копилку, штуки подороже интереснее. Смысл есть только, если вы в лесу, и поблизости нет ни одного ресторана, тогда сублиматы идеальный вариант разбавить жизнь в походе. Полазаете на сайте, ссылки не жалко!

Оценка сублиматов «Сублимат»: 7 кокобаев