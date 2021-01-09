Зажал в кулачке 30 рублей и сделал подборку самого интересного из «Фикс Прайс», «Еврокэш» и «Еврошоп»

Год обещает быть тяжёлым, но мы обязательно прорвёмся, поэтому давайте не будем падать духом! Сегодня мы пойдём по пути сохранения семейного бюджета, пробежав диким барсуком по самым популярным дискаунтерам в поисках выгодного, вкусного и ништяков для дома. Шутки шутками, но сэкономить на базовых товарах вполне реально, особенно, если брать сразу много.

Для охоты рандомно выбрали магазины рядом с домом, не уверен, есть ли у них флагманские точки.

«Еврокэш» | ул. Хоружей, 29

Грустное зрелище! Помню, как в этих помещениях был топовый ресторан «Блэк Дор». Но он морально устарел, и рынок его задавил. Теперь тут колбасы, фрукты, алкашка по низкой цене, если брать оптом. Прям чего-то супер интересного не нашел, но захантил консерву с нутом в сладком соусе карри за 1,69р.

Готовлю просто: куриную грудку нарезаю кубиками не солю, не перчу. Обжариваю на оливковом масле с луком и в конце выливаю всю банку. Получается бомбически, подавать с багетом, чтобы можно было макать его в соус. В конце посыпаю сладким розовым перцем и кедровыми орешками, но не обязательно.

Не густое варенье из зелёных томатов с чесноком и травами за 1,85р. Идеально под мясо, рыбу, пельмени, облить жареные кальмары или на бутерброд. Варят его в Клецке, и это 8 кокобаев, берите смело!

«Фикс Прайс» | ул. Хоружей, 10/2

Там, где государственный «Комаровский». Вот тут, кроме продуктов, тьма всего полезного и барахлишка. Я закинул в сломанную корзинку застаренную вазочку за 7р, не знаю зачем, положу туда ватные палочки. Симпатишное кашпо, чтобы пересадить кактус. Про запас – зубная паста Сплат за 4р, так стоит около 6р.

Прикольная игрушка для детских ван за 7р. Она создаёт бурную мыльную пену, пока ребёнок резвится, вы тем временем отдыхаете. Покупайте смело, даже если ещё нет детей.

Из еды в основном макароны, чипсы, газировка и арахисовая паста с вроде как не химозным составом за 2р.

«Еврошоп» | ул. Кульман, 11

Двухэтажное здание около «Монетки», где раньше планировали «Голден Кофе». По формату крепко напоминает «Фикс Прайс», только всё другое. Много чего для кухни, чутка еды и рыльно-мыльные.

Тут я закупил полотенце с головой зайчика за 2,90р и дозатор за скромные 1,20р, который вставляется в любой цитрус. Удобно для заправки салатов, но как дальше хранится природный спрей науке неизвестно.

ВАЖНО: всегда, абсолютно всегда смотрите на срок годности любого продукта из дискаунтера.

ВЫВОДЫ: в ассортименте, как по мне, явно лидирует «Фикс Прайс», но говорят, он там часто меняется. Визуально в ФиксКэшШопах всё выгодно, если стоит задача экономно закупиться туалетной бумагой, крупами и всякими полезными безделушками. Теперь мне стало понятно, откуда у них такая популярность!