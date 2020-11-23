Из 4 ингредиентов за 20 минут: так пиццу вы еще не готовили – метод розочка

Продолжаем экспериментировать с простыми и очень простыми рецептами без левой почки омара и мяса перепела с дикой части леса под Беловежской пущей. Сегодня нам понадобится двадцать минут свободного времени, чашка согревающего чая и всего-навсего четыре повседневных ингредиента, которые легко могут заваляться в холодильнике.

В прошлый раз мы успешно засолили сало по особому рецепту с аджикой и смесью петрушки. А совсем недавно курьером нам передали новинку – твёрдый сыр «Palermo» 6-ти месячной выдержки. Упакован в вакуум, сыр с благородной остринкой и насыщенным вкусом, аналог Пармезана. Продаётся во всех крупных и малых сетях: Грин, Корона, Гиппо, Соседи, Е-доставка, Простор.

Поэтому попробуем приготовить на его основе мини-пиццу розочку. По элементарному рецепту, который я нашёл во время сёрфа в Тик Токе, не такой там уж и деградирующий контент, если правильно ставить лайки.

ПОНАДОБИТСЯ:

Слоёное тесто

Твёрдый сыр

Колбаса салями

Томатная паста

Кунжут

ГОТОВИМ:

Никаких долгих прелюдий. Раскатываем в тонкий лист А4 наше слоёное тесто, я купил готовое. Не забываем присыпать мукой, чтобы скалка не прилипала. По итогу получилось два листа, хватит на шесть пицц.

Дальше нарезаем тесто на полоски высотой по шесть сантиметров. Смазываем томатной пастой.

Внахлёст выкладываем салями. Рекомендую класть умеренно, но так как я голодный, получилось зажирно. Вот сыра рекомендую побольше, я натёр его полностью! Что на крупную, что на мелкую, разницы не заметил.

Присыпаем обильно уже натёртым на крупную тёрку сыром. Скручиваем в рулет, лепестки колбаски попробуйте развернуть наружу. Посыпаем ещё сыром и кунжутом. Собственно, всё готово!

Если верить часам, прошло ровно 18 минут с учётом кофепития. Берём любую форму, можно и силиконовую. У меня тефлон, но я всё равно по привычке слегка промазываю оливковым маслом. Переношу «розочки» по ячейкам и отправляю запекаться в духовку на 15 минут при 180 градусах.

Получается идеальный, в меру плотный ужин или в офис в качестве ссобойки. Когда горячие, особенно хорошо тянется сыр, но и холодными будет вкусно. Экспериментируйте, но давайте без извращений!

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