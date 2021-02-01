Как впасть в детство. Разнесли первый магазин желатинок «Мятный Кит», где всё по 2,99р

Вот только не нужно говорить: «Я не такой, я такое не люблю, и вообще, это дорого, в «Евроопте» с ведра на акции дешевле». Как по мне, «Мятный Кит» – слегка наркоманское название, но им по концепции подходит. Похожая история в Москве работает под вывеской «Пират-Мармелад». Основная идея обоих – максимальный выбор сладкого желатина на вес по фиксированной цене.

Себя в Инсте они подписали раем мармелада и номером 1 в Беларуси. Громкое заявление, но по сути верное. Таких магазинов в Минске я не видел, и тому есть логическое объяснение – это же просто красивый сахар.

В столице у них всего два магазина и все на арендных площадях в торговых центрах. Для теста выбор пал на ближайший – в ТЦ «Дана Молл» на 3 этаже. На глаз тут квадратов 80 и просто бешеный выбор.

Я истинный фанат желатиновых мишек и не мишек марки Haribo. У меня даже до первого курса универа была кличка – харибо, потому что их всегда ел. Не знаю, как немцы их делают, но это реально топчик!

ИНТЕРЬЕР

Не назову их атмосферу концептуальной, просто няшная. На вывеске пузатая рыба с рогом, много розового, мятного, с хаотично разобранными мягкими игрушками. По сервису на хорошо, всё знают, всё подскажут, сориентируют по вкусу. С детьми заходить опасно для бюджета. Сладости разложены на импровизированных бочках под прозрачными колпаками. Выбор мощный, поэтому берём бумажный пакет – охота началась!

ЦЕНЫ: за 100г хотя 2,99р, следовательно, 1кг – 29,99р. Не так и дёшево за желатин. Ахтунг! Немецкий базовый Haribo от 1,65р за 80г. В случае с китом мы платим за эмоции собирания сладостей в пакетик.

ТЕСТ

Ой, ну тут всякого безобразия! Кислые, сладкие, большие и маленькие, мармелад в форме глазуньи, мозгов и желатиновые шашлычки. На любой вкус, что-то вкусно, что-то совсем не в масть, короче, как карта ляжет. По сути всё это буйство цветов – просто чистый сахар. Я бы фасовал по пластиковым пакетикам с зип-локом.

Тезисами и по делу: во-первых, это красиво, а во-вторых, такого в Минске ещё не созидали, если не брать во внимание запасы лобби кинотеатров. Таки-да, киту есть к чему стремиться, но по крайней мере не побоялись сделать интересное. Рекомендую к посещению, только не набирайте много, а то попа слипнется.

Оценка магазина «Мятный Кит»: 8 кокобаев

Адрес: г. Минск, ул. П. Мстиславца, 11 Время работы: 10:00 – 23:00