Армяне дали добро и у кофейни «1801» появился свой дом крафта с прикольными закусками

Мода на пиво, сваренное частными пивоварнями, всё ещё будоражит мысли о заработке молодых рестораторов. Не знаю, кто надоумил кофеваров из «1801» открыть свою разливайку, но, собственно, вот – пив-бар в здании завода «Луч», 80% акций которого принадлежит швейцарской компании Франк Мюллер во главе с учредителем армянского происхождения Вартаном Сирмакесом.

Захантить несложно, пивные краны находятся на Толбухина, сразу за кальянной, чуть дальше закрывшейся «Кропки». Да, была там такая странная шаурмячная история. И сегодня в пасмурную осеннюю погоду при хреновом освещении мы протестим камеру нового смартфона Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Также, можете посмотреть качество фото (без обработки!) на примере новой кондитерской «ОДИ» на Лебяжьем.

АТМОСФЕРА

Внутри бара ремонт на скорую руку, на полу бездушная плитка, а в интерьере элементы из дерева и почему-то тюков соломы. Вспомнилась сказка «Три поросёнка» про дом Ниф-Нифа. Скоромная посадка, есть где укрыться, всё, как любят биргики. Вижу 15 кранов, но на всех ли в наличии пиво? Это вы уже сами проверите.

ЗАКУСКИ

Ясен-прекрасен в меню всякие там орешки, сухарики, но есть и тяжёлая артиллерия, кому острый Чиле кон карне да под кислый эль? Я взял эскимо из печени куры за 10р – риск максимальный, ведь не понятно, что там за умелец на кухне. В соседнем помещении можно заказать одну из 21 пицц за 12,90р.

На кухне рожали долго, только минут через 15 на доске принесли эскимо, действительно, выглядит правдоподобно. В отличие от завтраков до 12р в «Нефти», тут точно бриош, а не сухой тост. Подаётся с карамелизированным луком и каплями чего-то сладкого, только не на эскимо! Получилось шикарно, нежный, не ледяной паштет покрыт слегка сладким, хрустящим шоколадом. Уверенные 8 закусочных кокобаев!

Лагер с медведем за 10р без невероятных эмоций. Читательница хантила его же за 6,70р, вот жулики! Придерживаюсь правила, как и с вином, если вкусно – значит вкусно, а цена – сугубо индивидуальное.

Честно, понравилось, хотя я не в восторге от сомнительного пива в замкнутом пространстве.

Тезисами и по делу: и снова очередной пивной уголок по трафарету. Но на этот раз не с тупо арахисом и сухарями, а с авторскими закусками. Вот это вот всё мне крепко напоминает не выстреливший, но душевный коллаб «Beer Cap» + «Sabroso», только с минимальными бюджетами. Почитайте обзор на досуге.

Оценка бара «1801 | Крафт»: 7 кокобаев