Что нового напридумывали во второй круассанной пекарни «ОДИ» открывшейся рядом с богатым кварталом

Как я предсказывал год назад, что частные пекарни рано или поздно поймут, где им самое место. Нет, не в перенасыщенных торговых центрах на островках по 250 евро за квадрат, а в спальных массивах, где днём с огнём не найти свежий хлеб или бодрящую чашечку капучино. Владельцы «ODI» выбрали район Лебяжий поближе к багатеям квартала «Олимпик Парк».

Открытие началось с шариков, гостеприимного бокала шампанского гостям и шоколадных конфет. Всё как положено, чтобы вписаться в коллектив. Кондитерская находится на первом этаже, рядом есть парковка.

И сегодня мы заодно протестим камеру нового флагманского смартфона Samsung Galaxy Note 20 Ultra цвета шампань. Камера 108 Мп, f/1.8, 26 мм, матрица 1/1.33 дюйма, размер пикселя 0,8 мкм, есть лазерный автофокус, фазодетектный автофокус, оптическая стабилизация. Все фото без обработки, как есть.

ИНТЕРЬЕР

Очередной минимализм, комфортная мебель, уютный столик у единственного окна и небольшой подиум чуть глубже в зал. Прикольные лампы-трубочки. Получилось тепло, то, что нужно для района!

ДЕСЕРТЫ

На витрине полно знакомых десертов, в среднем по 8,50р, шоколадные самодельные конфеты и всякие сладости. А на другом конце два последних несладких круассана. Ещё есть хлеб, и конечно же, кофе.

Два десерта, два маленьких капучино, один круассан с рыбой и с карты снялось 30,50р, что вполне терпимо с нынешним уровнем цен. К примеру, я часто беру сэндвич в «Поле» с кремом из тунца, стоит уже 10р. В «Тьерри» кусок булки с тончайшей ветчиной и сыром – 4,5р. Как говорится, на любой товар есть свой купец!

Круассан за 6р был скромно начинен ветчиной и вялеными томатами, нежен и слегка похрустывал. Равнозначная замена бутерброду. Сладкий с сыром рикотта + груша за 5р, на 8 кокобаев, маст хэв к тесту.

Кольцо Париж-Брест, промазанное карамелью и каким-то безумно нежным и не приторным кремом, – просто пушечная пушка! Жареный фундук добавляет десерту особенный кайф. Не меньше 9 кокобаев.

Тезисами и по делу: вот опять очередная история строго для местных, как и «Mopastry», где теперь работает их кондитер. Оба проекта органично вписались в районы, кварталы, живые массивы. Так, стоп! Посмотрим, как они приживутся. Я же настоятельно рекомендую их потестить для расширения кругозора.

Оценка кондитерской «ODI»: 8 кокобаев