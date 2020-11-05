Что нового напридумывали во второй круассанной пекарни «ОДИ» открывшейся рядом с богатым кварталом

Как я предсказывал год назад, что частные пекарни рано или поздно поймут, где им самое место. Нет, не в перенасыщенных торговых центрах на островках по 250 евро за квадрат, а в спальных массивах, где днём с огнём не найти свежий хлеб или бодрящую чашечку капучино. Владельцы «ODI» выбрали район Лебяжий поближе к багатеям квартала «Олимпик Парк».
Открытие началось с шариков, гостеприимного бокала шампанского гостям и шоколадных конфет. Всё как положено, чтобы вписаться в коллектив. Кондитерская находится на первом этаже, рядом есть парковка.
И сегодня мы заодно протестим камеру нового флагманского смартфона Samsung Galaxy Note 20 Ultra цвета шампань. Камера 108 Мп, f/1.8, 26 мм, матрица 1/1.33 дюйма, размер пикселя 0,8 мкм, есть лазерный автофокус, фазодетектный автофокус, оптическая стабилизация. Все фото без обработки, как есть.
ИНТЕРЬЕР
Очередной минимализм, комфортная мебель, уютный столик у единственного окна и небольшой подиум чуть глубже в зал. Прикольные лампы-трубочки. Получилось тепло, то, что нужно для района!
ДЕСЕРТЫ
На витрине полно знакомых десертов, в среднем по 8,50р, шоколадные самодельные конфеты и всякие сладости. А на другом конце два последних несладких круассана. Ещё есть хлеб, и конечно же, кофе.
Два десерта, два маленьких капучино, один круассан с рыбой и с карты снялось 30,50р, что вполне терпимо с нынешним уровнем цен. К примеру, я часто беру сэндвич в «Поле» с кремом из тунца, стоит уже 10р. В «Тьерри» кусок булки с тончайшей ветчиной и сыром – 4,5р. Как говорится, на любой товар есть свой купец!
Круассан за 6р был скромно начинен ветчиной и вялеными томатами, нежен и слегка похрустывал. Равнозначная замена бутерброду. Сладкий с сыром рикотта + груша за 5р, на 8 кокобаев, маст хэв к тесту.
Кольцо Париж-Брест, промазанное карамелью и каким-то безумно нежным и не приторным кремом, – просто пушечная пушка! Жареный фундук добавляет десерту особенный кайф. Не меньше 9 кокобаев.
Тезисами и по делу: вот опять очередная история строго для местных, как и «Mopastry», где теперь работает их кондитер. Оба проекта органично вписались в районы, кварталы, живые массивы. Так, стоп! Посмотрим, как они приживутся. Я же настоятельно рекомендую их потестить для расширения кругозора.
Оценка кондитерской «ODI»: 8 кокобаев
Адрес: г. Минск, ул. Ратомская, 7
Телефон: +375(44) 702-12-12
Время работы: 10:00 – 22:00
За 3 десерта и 2 кофе отдал 33 рубля, вы что там курите? Совсем ошалели!
Вообще с ума сошли! Цены крайне неадекватные. Маленькая конфета дороже 1 кг филе птицы.
алле, спуститесь на землю
реально дорого, но спрос же рождает предложение
на свой вкус и кошелек
Бизнес прям огонь, можно больше денег заработать, чем с продажи шаурмы
Вижу это хороший бизнес, десерты которые стоят по 1 рублю продавать по 9 рублей. Профит выше, чем от шаурмы!
Интерьер у кафешки прямо зачет, цены высокие. А вот камера Самсунга тварит прям чудеса, айфон отдыхает!
простенький, но я бы там сделал бы пару селфи)
тоже понравился
Обычный интерьер, но в тоже время стильный и музыка хорошая играет!
Для богатеньких людей
Спасибо за информацию. Переслал данные в МАРТ. Ни на одном ценнике нет выхода изделия..
Кстати да, я тоже заметила что нет веса, развод какой-то
я была там вчера и граммы, кстати, были.
Конфетка одна – 35гр, запомнила потому что вбивала в счетчик.
И для чего это делать? В чём смысл?
Ребята так все-таки что лучше iPhone 11 pro max или Samsung Galaxy Note 20 Ultra?
Я голосую за Айфон, но камера в Самсунге явно лучше
Моя мечта поселиться по ближе к Олимпик Парку
И моя кстати тоже, по ближе к ресторану Лебяжий)
В кондитерской вино? Ок! Вот только из всего списка одно сладкое вино, остальные п/сухие и сухие. Скажите, кто в здравом уме подаёт к сладким десертами сухие вина? Вино должно быть на пол тона слаще десерта для идеального баланса! В общем, кондитерская может и хорошая, но непрофессионализм присутствует явный!
Фоточки на Самсунг прям космос. Сколько сейчас он в магазине стоит?