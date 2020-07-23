Всё по 5 рублей! Как выглядят закуски в новой накидочной «Дринкерия»

Те, кто в тяжелые времена корона-кризиса не смог выгодно продаться, меняют название и перезапускаются. На полутусовочной Революционной долго боролся за гостя, а после прошёл этап кальянов, корпоративов, шотов и акций на Сливках, бар с добротной кухней «Годжи», теперь это бюджетная наливочная «Дринкерия» с вином, закусками и Хасанскими устрицами по 5р.

В интерьере бара ничего не трогали, банально убрали мягкие диваны и наставили деревянных жердочек. По еде стало намного примитивнее, видимо, решили, что сами всё придумают, и отказались от услуг хоть какого адекватного повара. Новые заведения вообще не парятся над концепцией, а зря!

На выбор около семи закусок и российские устрицы – всё по 5р. Я отправил скаута – нашего читателя, чтобы барсук не в гнезде. Еду приготовили относительно быстро. Милейшая девушка просит сразу рассчитаться за весь заказ. Наверное, чтобы не свалили не рассчитавшись. У них такие правила.

ЕДА

На сланцевой доске нежнейший куриный паштет со смородиновым вареньем и хлебом. Сухой хумус с орешками. Паштет из тунца со сливочным сыром типа фаршмак. Их версия тако с рагу из говядины и капустой, напоминает белорусскую кесадилью. Ну, и примитивная кесадилья с двумя видами сыра. Что происходит? Три хрустящие креветки во фритюре на шпажках с кисло-сладким соусом. Бутылочные соусы по 1р. Закуски по соотношению цена/качество на 7 кокобаев, но с большой натяжкой.

Дальневосточные Хасанские устрицы по 5р от Устрица.бай лучше подавать с луково-уксусным соусом или сладким Чили. Вкус на любителя, но лимон всё исправит, цена справедливая.

Всё бы ничего, если бы это было дома. По еде вообще не старались! Складывается впечатление, что переоткрылись в надежде на удачу, Божью помощь или «У нас дёшево, поэтому ешьте!» Вместо привычных приборов – деревянные палочки от эскимо, чтобы не мыть посуду. Ну, ок, это некритично.

ЧТО БЫ Я СДЕЛАЛ

Первым же указом расширил меню закусок до минимум 20, кухня позволяет. Ничего сложного не нужно. Придумать необычные сэндвичи, больше паштетов, сеты оливок-маслинок, мини-шашлычки, корн-доги, карликовые пирожки типа Чёпечём и тому подобное баловство. Всё это возможно заготовить заранее, главное просчитать фудкост и работать на поток. Вторым указом положил мягкие подушечки на деревянные табуретки и до последнего вздоха придерживался политики «Всё по 5р». У меня всё.

Тезисами и по делу: бар без концепции с элементарными закусками, сангрия, домашнее виноградное по 5р – это ни хорошо и ни плохо, но имеет место быть. В копилку бюджетных баров, поэтому зажмите в кулачке по 20р и го тестить. Лето точно переживут, а с первыми дождями начнутся проблемы.

Оценка бара «Дринкерия»: 7 кокобаев