Пирог по WoW или Игры престолов? Новая доставка за 60 минут от «ЧёпеЧём»

Девиз пироговой с чутка наркоманским неймингом «ЧёпеЧём» — пироги сегодня привезём! Семь с мясными-овощными начинками и три сладких, цены стартуют от 6,90р за 350г до 24,90р за 1300г. Минимальная сумма заказа на бесплатную доставку от 30р, а с момента заказа до пироги на столе прошло примерно 50 минут. Жулики сыграли на эмоциях — и у них получилось. Матросский пирог по WoW, который быстро восполняет запас здоровья, и голубиный по рецепту Вестероса из Игры Престолов.

Продали! Чтобы сильно не рисковать семейным бюджетом, я заказал самый маленький рыбный пирожок размером S за 8,90р/350г. По рецептам пиратов Карибского моря с лососем, шпинатом и рисом в соусе из чеснока в сливках. Начинки прям от души душевно в душу, тесто песочное, чем-то напоминает печенье Слодыча. Реально нажористо и вкусно. Если не кинут якорь, то это уверенные 8 кокобаев!

К чаю выбран ИнстаПай за 8,90р/350г. Под опаленной меренгой из белков и сахара прячется лимонное пюре. Чай лучше не сластить. Не десерты кондитерской «Мулин», но вполне съедобно, только сильно сладко! Натянутые 7 кокобаев за смелость, лучше выбрать пирожок с бананом в горьком шоколаде.

На завтрак успел затестить мясную малютку по World of Warcraft за 8,90р. Брать строго на двоих.

Тезисами и по делу: не слизали, а придумали своё — это заслуживает уважения. Нужно срочно расширять ассортимент пирогов, выбор теста и приклеить на коробки опознавательные наклейки, чтобы не угадывать начинку. Посмотрим, сможет ли Чёпёчёшная не потерять в качестве хотя бы до 9 августа.

Оценка пирогов «ЧёпеЧём»: 8 кокобаев